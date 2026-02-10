Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot E-308 (3e Generation)

Essai

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

Dans Nouveautés / Autos écolo

Alan Froli

16  

2. L’équipement : sans fausse note, surtout dans cette onéreuse finition GT Exclusive.

 

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

Avec le restylage, la 308 a gagné de précieux équipements, comme nous l’indiquions lors du premier essai. Et surtout, elle inaugure une inédite finition haut de gamme GT Exclusive dont nous disposions ici, dotée forcément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, de l’instrumentation numérique à effet 3D, des caméras 360°, de la conduite autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic en marche arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia, entre autres.

 

Equipements et options

Version : III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Peugeot Connect SOS &amp; Assistance

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • Contrôle de traction

  • ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect

  • Feux AR 3 griffes à LED

  • 6 airbags

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

Equipements de confort

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Frein de stationnement électrique

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées

  • Navigation connectée

  • Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore

  • Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d&#039;approche

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Système audio avec 6 HP

  • Vitrage portes AV feuilleté

  • Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite

  • Banquette AR rabattable 1/3-2/3

  • Direction assistée

  • Pré-conditionnement thermique habitacle et batterie, et charge différée via l&#039;écran central

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 18&quot; SEATTLE diamantées Bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat

Autres équipements

  • Prise 12 V à l&#039;AV

  • Condamnation centralisée

  • Diffuseurs d&#039;air aux places AR

  • 2 prises USB-C à l&#039;AR

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

  • Pompe à chaleur

  • Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

  • 4 poignées de maintien

  • Pack Drive Assist

  • Boîte automatique à variation continue

  • Pack Vision 360° &amp; Drive Assist Plus

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

  • Monogrammes E308 sur volet de coffre

  • Freinage régénératif 3 niveaux

  • Eclairage intérieur

  • Monogrammes GT sur volet de coffre

  • Trip planner

  • Eléments de design extérieur

  • Eléments de design intérieur

  • Intérieur Alcantara Executive

  • Teinte métallisée

  • Peugeot i-Connect Advanced

  • Visiopark 1

  • Kit de dépannage pneumatique

  • Pack Safety Plus

Options disponibles

  • Ecrous de roues anti-vol

     : 

    50 €

  • Pneumatiques All Seasons 3PMSF

     : 

    150 €

  • Teinte spéciale Rouge Elixir

     : 

    1100 €

  • Teinte métallisée

     : 

    900 €

  • Recharge smartphone sans fil

     : 

    100 €

Page précédente
Page suivante

Photos (11)

Voir tout

Sommaire

16  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Peugeot E-308 (3e Generation)

Peugeot E-308 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Peugeot E-308 (3e Generation)

Voir tous les essais Peugeot E-308 (3e Generation)

Comparatifs Peugeot E-308 (3e Generation)

Voir tous les comparatifs Peugeot E-308 (3e Generation)

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Peugeot E-308 (3e Generation)

Voir toute l'actu Peugeot E-308 (3e Generation)