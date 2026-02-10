Avec le restylage, la 308 a gagné de précieux équipements, comme nous l’indiquions lors du premier essai. Et surtout, elle inaugure une inédite finition haut de gamme GT Exclusive dont nous disposions ici, dotée forcément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, de l’instrumentation numérique à effet 3D, des caméras 360°, de la conduite autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic en marche arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia, entre autres.

Equipements et options Version : III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE Equipements de sécurité ABS

Peugeot Connect SOS & Assistance

Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

Contrôle de traction

ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect

Feux AR 3 griffes à LED

6 airbags

Accès et démarrage mains libres Proximity Equipements de confort Rétroviseur intérieur électrochrome

Climatisation automatique bi-zone

Frein de stationnement électrique

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement

Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées

Navigation connectée

Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche

Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

Système audio avec 6 HP

Vitrage portes AV feuilleté

Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite

Banquette AR rabattable 1/3-2/3

Direction assistée

Pré-conditionnement thermique habitacle et batterie, et charge différée via l'écran central Esthétique / Carrosserie Jantes alliage 18" SEATTLE diamantées Bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat Autres équipements Prise 12 V à l'AV

Condamnation centralisée

Diffuseurs d'air aux places AR

2 prises USB-C à l'AR

Pare-brise teinté feuilleté acoustique

Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

Pompe à chaleur

Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

4 poignées de maintien

Pack Drive Assist

Boîte automatique à variation continue

Pack Vision 360° & Drive Assist Plus

Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

Monogrammes E308 sur volet de coffre

Freinage régénératif 3 niveaux

Eclairage intérieur

Monogrammes GT sur volet de coffre

Trip planner

Eléments de design extérieur

Eléments de design intérieur

Intérieur Alcantara Executive

Teinte métallisée

Peugeot i-Connect Advanced

Visiopark 1

Kit de dépannage pneumatique

Pack Safety Plus Options disponibles Ecrous de roues anti-vol : 50 €

Pneumatiques All Seasons 3PMSF : 150 €

Teinte spéciale Rouge Elixir : 1100 €

Teinte métallisée : 900 €

Recharge smartphone sans fil : 100 €