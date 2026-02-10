Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot E-308 (3e Generation)

La Peugeot E-308 restylée est-elle devenue une bonne voiture électrique grâce son aéro et sa batterie revus ?

Alan Froli

3. La concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Les concurrentes : de tous bords…

La Peugeot E-308 s’attaque évidemment aux stars des compactes électriques, au premier rang desquelles la Renault Mégane E-tech et la Volkswagen ID.3., systématiquement plus puissantes à tarifs proches. Elle trouvera également sur sa route ses proches cousines Opel Astra et Citroën ë-C4, les Chinoises « low-cost » MG4 et BYD Dolphin, mais également d’insolentes nouveautés comme la Kia EV4 qui n’a pas à rougir en matière de polyvalence face aux meilleures, bien au contraire !

À retenir : pour fans absolus de la Peugeot 308 !

La Peugeot 308 électrique progresse, mais pas suffisamment pour offrir la polyvalence que l’on attend d’une berline électrique à ce prix, son autonomie et ses capacités de charge toujours justes masquant ses qualités, notamment ses bonnes prestations routières et son intérieur chaleureux (à défaut d’être spacieux). À moins de craquer pour le modèle, d’être sûr de ne jamais aller très loin ou de souhaiter une compacte plutôt qu’une citadine en deuxième voiture, on conseillera d’aller voir ailleurs, notamment chez Kia.

Caradisiac a aimé

  • Comportement routier
  • Agrément de conduite
  • Maniabilité
  • Autonomie ville/route

Caradisiac n’a pas aimé

  • Autonomie autoroute
  • Capacité de charge juste
  • Habitabilité
  • Coffre

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 STYLE 0 (wltp) 42 600 €  €
III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 ALLURE 0 (wltp) 44 000 €  €
III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 GT 0 (wltp) 46 350 €  €
III (2) ELECTRIQUE 55 KWH 156 GT EXCLUSIVE 0 (wltp) 47 950 €  €
