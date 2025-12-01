Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat 500 (3e Generation)

Essai

La nouvelle Fiat 500 thermique n’aurait jamais dû exister, mais elle manquait

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

6  

5. La fiche technique de la nouvelle Fiat 500 Hybrid

 

La nouvelle Fiat 500 thermique n’aurait jamais dû exister, mais elle manquait

Les chiffres clés

Fiat 500 (3e Generation) III 1.0 65 HYBRIDE POP
Généralités  
Finition POP
Date de commercialisation 21/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 3,63 m
Largeur sans rétros 1,68 m
Hauteur 1,53 m
Empattement 2,32 m
Volume de coffre mini 183 L
Volume de coffre maxi 440 L
Nombre de portes 3
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 055 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 4 CV
Moteur 3 cylindres ,
Cylindrée 999 cm3
Puissance 65 ch
Couple 92 Nm à 3 500 trs/min
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 155 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 16.2 s
Volume du réservoir 37 L
Emissions de CO2 117 g/km (wltp)
Bonus malus max 150
Page précédente

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Fiat 500 (3e Generation)

Fiat 500 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité