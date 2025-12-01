Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Fiat 500 (3e Generation)

Essai

La nouvelle Fiat 500 thermique n’aurait jamais dû exister, mais elle manquait

Cédric Pinatel

2. La nouvelle Fiat 500 Hybrid est moyennement équipée en entrée de gamme

 

Voici la nouvelle Fiat 500 Hybrid sans options à 19 400€ prix catalogue avant remises.
Au lancement, la Fiat 500 Hybrid laisse le choix entre quatre niveaux de finitions. C’est la finition « Pop » qui forme l’entrée de gamme, avec une présentation extérieure déjà mignonne (jantes et feux de jours à LED) mais un équipement intérieur assez moyen (climatisation manuelle et aucun écran tactile sur la console centrale ni de compatibilité smartphone).

Le niveau Icône ajoute des jantes en alliage de 16 pouces mais surtout l’écran tactile de 10,25 pouces compatible Android Auto & Apple Carplay en plus de la climatisation automatique. La finition Torino proposée au lancement donne droit aux projecteurs « full LED » en plus des coques de rétroviseurs couleur carrosserie et la finition haut de gamme « La Prima » donne droit à des jantes de 17 pouces, des sièges chauffants ou encore la caméra de recul. Oui, cette dernière n’est pas de série sur les autres finitions…

Le détail techno : le moteur à essence est rentré !

Même si le groupe FCA puis Stellantis désignait la nouvelle Fiat 500 de troisième génération comme un véhicule entièrement électrique, sa plateforme a donc pu recevoir une motorisation thermique. Était-il prévu dès le départ par FCA à l’époque du développement technique de la voiture de la garder compatible avec une telle mécanique ? D’après Gaetano Thorel le directeur de Fiat Europe, les ingénieurs de Fiat ont mis deux mois à étudier la faisabilité de la conversion au thermique lorsque cette solution est arrivée sur la table en 2023. « Ils voulaient initialement modifier la face avant, mais ils ont finalement réussi à faire entrer le Firefly 1,0 litre sous le capot avant sans toucher au design », explique-t-il.

 

 

Equipements et options

Version : III (2) 1.0 65 HYBRIDE TORINO LAUNCH EDITION

Equipements de sécurité

  • ABS

  • 6 airbags

  • Feux AR à LED

  • Feux de jour DRL à technologie LED

  • Limiteur de vitesse

  • Détecteur de fatigue

  • Démarrage sans clé

  • Alerte franchissement de ligne avec correction

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Projecteurs antibrouillard AR

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Régulateur de vitesse

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

  • Climatisation automatique

  • Capteur de luminosité

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Ecran TFT 7&#039;&#039; couleur

  • Banquette AR rabattable monobloc

  • Volant soft touch noir

  • Système Uconnect avec écran central 10,25&#039;&#039;

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 16&quot;

  • Sellerie spécifique Torino motif &quot;pied de poule&quot;

  • Peinture pastel Red by (RED)

Autres équipements

  • 4 HP

  • Appuis-tête AR

  • Boîte manuelle 6 rapports

  • Radar de recul

  • Capteur de pluie

  • ESP

  • Freinage autonome d&#039;urgence

  • Frein à main électrique

  • Planche de bord couleur carroserie

  • Projecteurs AV full LED &quot;Infinity&quot;

  • Lecteur des panneaux de signalisation

  • Appel d&#039;urgence e-Call

  • Reconnaissance des pannneaux

  • Connectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Logo &quot;HYBRID&quot; sur le hayon de coffre

  • Port USB type A-Csur tunnel central

  • Badge spécifique &quot;Torino&quot; sur Pilier C

Options disponibles

  • Kit Fix & Go

     : 

    50 €

  • Peinture pastel Ice White

     : 

    850 €

  • Peinture pastel Onyx Black

     : 

    850 €

  • Peinture métalisée Yellow Gold

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rose Gold

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Torino Blue

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Ocean Green

     : 

    850 €

Photos (18)

Sommaire

