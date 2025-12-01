Au lancement, la Fiat 500 Hybrid laisse le choix entre quatre niveaux de finitions. C’est la finition « Pop » qui forme l’entrée de gamme, avec une présentation extérieure déjà mignonne (jantes et feux de jours à LED) mais un équipement intérieur assez moyen (climatisation manuelle et aucun écran tactile sur la console centrale ni de compatibilité smartphone).

Le niveau Icône ajoute des jantes en alliage de 16 pouces mais surtout l’écran tactile de 10,25 pouces compatible Android Auto & Apple Carplay en plus de la climatisation automatique. La finition Torino proposée au lancement donne droit aux projecteurs « full LED » en plus des coques de rétroviseurs couleur carrosserie et la finition haut de gamme « La Prima » donne droit à des jantes de 17 pouces, des sièges chauffants ou encore la caméra de recul. Oui, cette dernière n’est pas de série sur les autres finitions…

Le détail techno : le moteur à essence est rentré ! Même si le groupe FCA puis Stellantis désignait la nouvelle Fiat 500 de troisième génération comme un véhicule entièrement électrique, sa plateforme a donc pu recevoir une motorisation thermique. Était-il prévu dès le départ par FCA à l’époque du développement technique de la voiture de la garder compatible avec une telle mécanique ? D’après Gaetano Thorel le directeur de Fiat Europe, les ingénieurs de Fiat ont mis deux mois à étudier la faisabilité de la conversion au thermique lorsque cette solution est arrivée sur la table en 2023. « Ils voulaient initialement modifier la face avant, mais ils ont finalement réussi à faire entrer le Firefly 1,0 litre sous le capot avant sans toucher au design », explique-t-il.