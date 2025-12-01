2. La nouvelle Fiat 500 Hybrid est moyennement équipée en entrée de gamme
Au lancement, la Fiat 500 Hybrid laisse le choix entre quatre niveaux de finitions. C’est la finition « Pop » qui forme l’entrée de gamme, avec une présentation extérieure déjà mignonne (jantes et feux de jours à LED) mais un équipement intérieur assez moyen (climatisation manuelle et aucun écran tactile sur la console centrale ni de compatibilité smartphone).
Le niveau Icône ajoute des jantes en alliage de 16 pouces mais surtout l’écran tactile de 10,25 pouces compatible Android Auto & Apple Carplay en plus de la climatisation automatique. La finition Torino proposée au lancement donne droit aux projecteurs « full LED » en plus des coques de rétroviseurs couleur carrosserie et la finition haut de gamme « La Prima » donne droit à des jantes de 17 pouces, des sièges chauffants ou encore la caméra de recul. Oui, cette dernière n’est pas de série sur les autres finitions…
Le détail techno : le moteur à essence est rentré !
Même si le groupe FCA puis Stellantis désignait la nouvelle Fiat 500 de troisième génération comme un véhicule entièrement électrique, sa plateforme a donc pu recevoir une motorisation thermique. Était-il prévu dès le départ par FCA à l’époque du développement technique de la voiture de la garder compatible avec une telle mécanique ? D’après Gaetano Thorel le directeur de Fiat Europe, les ingénieurs de Fiat ont mis deux mois à étudier la faisabilité de la conversion au thermique lorsque cette solution est arrivée sur la table en 2023. « Ils voulaient initialement modifier la face avant, mais ils ont finalement réussi à faire entrer le Firefly 1,0 litre sous le capot avant sans toucher au design », explique-t-il.
Equipements et options
Version : III (2) 1.0 65 HYBRIDE TORINO LAUNCH EDITION
Equipements de sécurité
ABS
6 airbags
Feux AR à LED
Feux de jour DRL à technologie LED
Limiteur de vitesse
Détecteur de fatigue
Démarrage sans clé
Alerte franchissement de ligne avec correction
Contrôle de la traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneus
Projecteurs antibrouillard AR
Equipements de confort
Direction assistée
Régulateur de vitesse
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Climatisation automatique
Capteur de luminosité
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Ecran TFT 7'' couleur
Banquette AR rabattable monobloc
Volant soft touch noir
Système Uconnect avec écran central 10,25''
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 16"
Sellerie spécifique Torino motif "pied de poule"
Peinture pastel Red by (RED)
Autres équipements
4 HP
Appuis-tête AR
Boîte manuelle 6 rapports
Radar de recul
Capteur de pluie
ESP
Freinage autonome d'urgence
Frein à main électrique
Planche de bord couleur carroserie
Projecteurs AV full LED "Infinity"
Lecteur des panneaux de signalisation
Appel d'urgence e-Call
Reconnaissance des pannneaux
Connectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Logo "HYBRID" sur le hayon de coffre
Port USB type A-Csur tunnel central
Badge spécifique "Torino" sur Pilier C
Options disponibles
-
Kit Fix & Go:
50 €
-
Peinture pastel Ice White:
850 €
-
Peinture pastel Onyx Black:
850 €
-
Peinture métalisée Yellow Gold:
850 €
-
Peinture métallisée Rose Gold:
850 €
-
Peinture métallisée Torino Blue:
850 €
-
Peinture métallisée Ocean Green:
850 €
