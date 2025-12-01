19 400€, voilà le prix de base de la nouvelle Fiat 500 Hybrid de 65 chevaux dans sa finition de base Pop (avec une remise de 1 000€ à ajouter dès le lancement). La 500e électrique est beaucoup plus chère (plus de 30 000€ en prix catalogue), mais cette dernière s’affiche actuellement à 23 900€ grâce à une remise soit un peu plus de 20 000€ une fois le bonus écologique 2025 déduit. Certes, les deux variantes ne visent pas la même clientèle puisque la nouvelle 500 à moteur essence s’adresse précisément à tous ceux qui ne voulaient pas passer à l’électrique. Mais même en comparaison des autres petites autos thermiques, cette nouvelle 500 Hybrid paraît chère : la Hyundai i10 demande 20 550€ au minimum avec un meilleur équipement de série (mais seulement 63 chevaux), sa cousine la Kia Picanto demande 16 990€ en prix de base avec le même bloc et une habitabilité meilleure que celle de l’Italienne, la Toyota Aygo X full hybride s’affiche à 22 200€ (ou 20 200€ via une remise) avec une motorisation bien plus performante et la vieillissante Panda de chez Fiat s’affiche à 15 500€. La Suzuki Swift, cette petite auto particulièrement bien équipée et mieux motorisée, coûte 19 190€ ou même 17 390€ via une remise.

Même les citadines du segment supérieur ne coûtent pas plus cher : la nouvelle Fiat Grande Panda demande 16 900€ en version de base essence de 100 chevaux (15 900€ via une remise) ou 19 400€ en version à boîte automatique et hybridation légère (18 400€ via une remise). La toute nouvelle Renault Clio demande 19 900€ avec un moteur de 115 chevaux à hybridation légère et un meilleur niveau d’équipement de série. Certes, la Fiat 500 joue avant tout sur le terrain des petites autos au design très fort où l’on ne trouve que la Mini, affichée à 28 050€ en prix de base avec un moteur bien plus puissant (156 chevaux) et une boîte automatique. Il n’y a qu’en comparaison de cette dernière qu’on peut trouver son prix « raisonnable »…

A retenir : un rapport prix-prestations dépassé, mais…

Quand on regarde froidement les chiffres, il n’y a aucune raison objective de préférer cette nouvelle 500 essence à une Suzuki Swift, une Fiat Grande Panda du segment supérieur ou même une Renault Clio. Mais pour la petite Italienne, le but sera sans doute plutôt de convaincre à nouveau les amateurs de petites autos à forte image, ceux qui refusent de passer au 100 % électrique, de ne pas acheter de Mini. Après tout, l’ancienne 500 thermique était déjà objectivement battue par ses rivales et coûtait 1 500€ de plus qu’une Renault Twingo de seconde génération à sa sortie en 2007. La 500e offre un bien meilleur agrément avec sa motorisation électrique, mais la nouvelle 500 Hybrid reste une auto romantique et agréable à vivre malgré son Firefly un peu anémique et son prix audacieux. De là à atteindre les 100 000 exemplaires annuels visés par Fiat pour sauver le modèle économique de la 500 de troisième génération ? Si oui, cette inédite décision industrielle de convertir une voiture électrique à l’énergie thermique, façon rétrofit inversé, aura été la bonne. Mais quelle petite auto charmante, malgré ses défauts !

Caradisiac a aimé

Le design toujours aussi magique

Enfin de l'autonomie pour ceux à qui la 500e ne suffisait pas

Agréable à vivre malgré sa faible puissance

Caradisiac n'a pas aimé

Les performances limitées

Le prix pas si doux

Les concurrentes ont un meilleur rapport prix/prestations