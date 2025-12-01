Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat 500 (3e Generation)

Essai

La nouvelle Fiat 500 thermique n’aurait jamais dû exister, mais elle manquait

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

17  

4. Notre note de la nouvelle Fiat 500 Hybrid

 

La nouvelle Fiat 500 thermique n’aurait jamais dû exister, mais elle manquait

La nouvelle Fiat 500 Hybrid (65 chevaux, à partir de 19 400€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des micro-citadines de segment A qui compte :

-La Suzuki Swift (82 chevaux, à partir de 19 190€).

-La Hyundai i10 (63 chevaux, à partir de 20 500€).

-La Kia Picanto (63 chevaux, à partir de 16 990€).

-La Toyota Aygo X (116 chevaux, à partir de 22 200€).

-La Fiat Panda (70 chevaux, à partir de 15 500€).

Fiat 500 Hybrid 65 2025
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Note globale : 13,4 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

17  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Fiat 500 (3e Generation)

Fiat 500 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité