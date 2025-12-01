La nouvelle Fiat 500 Hybrid (65 chevaux, à partir de 19 400€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des micro-citadines de segment A qui compte :

-La Suzuki Swift (82 chevaux, à partir de 19 190€).

-La Hyundai i10 (63 chevaux, à partir de 20 500€).

-La Kia Picanto (63 chevaux, à partir de 16 990€).

-La Toyota Aygo X (116 chevaux, à partir de 22 200€).

-La Fiat Panda (70 chevaux, à partir de 15 500€).