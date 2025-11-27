Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 308 (3e Generation) Sw

Essai

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

Dans Nouveautés / Restyling

Manuel Cailliot

6. La fiche technique de la Peugeot 308 SW restylée 1.2 hybride 145 n'évolue pas

 

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

 

Les chiffres clés

Peugeot 308 (3e Generation) Sw III (2) SW 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 15/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Intervalles de révision en km 25000 km
Intervalles de révision maxi 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,64 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,44 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 552 L
Volume de coffre maxi 1 487 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 502 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 145 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9 s
Consommation mixte 4,8 Litre / 100 km
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 109 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
