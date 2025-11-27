La 308 SW affronte des concurrentes de plus en plus clairsemées, car les breaks ont disparu petit à petit, la Renault Mégane 4 Estate en particulier. La principale rivale sera la Golf SW, qui s'affiche un peu moins chère en entrée de gamme mais avec un moteur de 115 ch seulement non hybride. A version comparable, l'Allemande redevient plus chère que la Française, mais ses prestations sont tout à fait à la hauteur également.

La 308 trouve sur son chemin sa cousine L'Opel Astra Sports Tourer, qui peut convenir à ceux qui apprécient un aménagement plus classique de l'habitacle. Son rapport prix/équipement/prestations est comparable à celui de la 308.

Autre concurrente, la Toyota Corolla Touring Sports, une "vraie" hybride de 140 ch. Ses consommations sont plus basses mais son prix, hors remises, est plus élevés de 3 000 € à 4 000 € à iso-équipement. Et ça compte. Mais c'est une bonne proposition aussi, à la fiabilité inégalée, quand celle du 1.2 anciennement PureTech de 3e génération doit encore faire ses preuves.

Enfin, on trouve des breaks coréens, plus transparents sur notre marché. Il sont purement micro-hybrides, mais proposent des garanties et tarifs attractifs. Alors pourquoi pas, mais leurs qualités dynamiques sont en retrait.

A retenir : elle devrait garder son siège

Certes, les tarifs de la 308 SW restylés augmentent de 1 150 € pour presque toutes les versions, sauf les électriques. Mais la dotation en équipement est également meilleure, ce qui fait que le rapport prix/équipement devient presque plus favorable.

La 308 SW garde par ailleurs toutes ses qualités (compromis confort/comportement, finition, modernité, design, volume de coffre) et ses petits défauts (ergonomie du poste de conduite, agrément de la boîte en conduite rapide). Elle a le bon goût d'améliorer les prestations électriques de sa version PHEV et l'autonomie de ses version PHEV et E-308. Et ça, on en mesure difficilement le prix.

Disons que vu qu'elle était la plus vendue, et qu'elle s'améliore sur de nombreux points, elle devrait rester la meilleure vente du segment. Sauf si, à tout hasard bien sûr, la Golf SW décidait de baisser les prix de sa version 150 eTSI, pour la rendre plus intéressante que la 308. En attendant, ce break certes cher dans l'absolu, est recommandable.

Caradisiac a aimé

Le restylage que l'on trouve réussi

Le compromis confort/tenue de route

La qualité de finition

Le volume et la praticité du coffre

L'enrichissement de l'équipement

La consommation correcte en mode de conduite tranquille

L'amélioration de l'autonomie en électrique de la PHEV et de la E-308 SW Caradisiac n'a pas aimé L'augmentation de tarif conséquente malgré tout, même si justifiée

L'ergonomie du i-cockpit qui ne convient pas à tout le monde

La lenteur de la boîte e-DCS6 en conduite dynamique

L'habitabilité arrière moyenne