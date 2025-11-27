La gamme de la Peugeot 308 SW restylée comprend 4 niveaux de finition, plus un niveau « Business » plutôt dédié aux pros. Et l’équipement s’enrichit à tous les niveaux. L’entrée de gamme Style gagne des feux full LED, la calandre couleur carrosserie et la signature lumineuse à 3 griffes (l’ancienne n’avait même pas les crocs). La finition Allure s’enrichit de nouveau sièges tissu/TEP, et de nouvelles jantes alliage 17 pouces. Le « premier » haut de gamme GT gagne les feux Matrix LED, l’aide au parking avant et arrière avec radars et caméra HD, le logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Et apparaît en « haut de gamme du haut de gamme » une nouvelle finition GT Exclusive qui ajoutera une sellerie en Alcantara avec sièges avant chauffants et massants, une alarme, et l’instrumentation 3D en série.

L’entrée de gamme Style (à partir de 34 400 €) est donc déjà assez richement dotée. Elle comprend les feux automatiques full LED, l’instrumentation numérique 10 pouces, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, le démarrage main libre, la climatisation automatique bi-zone, le rétroviseur intérieur électrochrome, la banquette rabattable 40/20/40, les jantes alliage 16 pouces et la sellerie tissu.

Au-dessus, le cœur de gamme « Allure » (+ 1 850 €) y ajoute la caméra de recul haute définition, les jantes 17 pouces, les vitres arrière surteintées ainsi que la sellerie mixte tissu/TEP avec surpiqûres.

La finition « GT » (+ 2 600 €) ajoute encore la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le vitrage feuilleté sur les vitres avant, la calandre et le logo illuminé, l’éclairage d’ambiance, les placages avec décors en alcantara et le logo Peugeot sur les appuie-tête. La version électrique reçoit le planificateur de trajet intégré à la navigation.

Enfin, pour chapeauter la gamme, on trouve la nouvelle finition « GT Exclusive » (+ 1 300 €), qui bénéficie des raffinements comme la sellerie en Alcantara, les sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, l’alarme, la détection de trafic arrière, le chargeur sans fil pour smartphone, le volant chauffant et les services connectés du multimédia, dont ChatGPT (gratuit pendant 6 mois, puis 9,99 €/mois ou 99 €/an). La version électrique reçoit en plus la pompe à chaleur.

Quelques packs d’options peuvent être intéressants, comme le pack Vision 360° Drive assist plus, qui contre 1 000 €, donne accès au i-cockpit 3D, aux caméras 360° pour le parking, l’aide au changement de voie, l’alerte de trafic arrière, le pack inviolabilité, et le capteur de particules dans l’habitacle. Le pack Sensation donne accès à la sono haut de gamme Focal 10 HP, à la recharge par induction du smartphone et au toit ouvrant électrique avec velum, pour 1 800 €.