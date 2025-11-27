Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 308 (3e Generation) Sw

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

Manuel Cailliot

2. La Peugeot 308 SW restylée présente toujours un excellent compromis confort/comportement

 

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

Pour notre essai, nous avons donc en main un modèle 1.2 hybride 145. Toujours accouplé sa boîte e-DCS6 à double embrayage électrifiée.

Ce moteur, nous le connaissons bien, car il équipe de nombreux modèles du groupe Stellantis. Nous l’avons dit page précédente, c’est en réalité l’ancien 136 ch reconduit sans modification, c’est simplement la méthode de calcul de la puissance qui a changé.

Ce moteur n’est pas un mauvais bougre. Il est correct en performances, avec un 0 à 100 en 9 s. et 210 km/h en vitesse de pointe. Et volant en main, c’est vrai qu’il ne manque pas de ressources, on n’a jamais l’impression de manquer de jus. L’électrification de la boîte apporte quelques chevaux bienvenus lors des relances (21 ch et 51 Nm exactement). La Golf SW eTSI 150 et la Leon ST dotée du même moteur sont un peu plus véloces mais à peine (8,6 et 8,7 s. pour le 0 à 100). Et le système hybride 48 volts, s’il n’est pas « full hybride » mais plutôt « micro-hybride » permet toutefois de rouler en 100 % électrique à basse vitesse ou lors d’une demande très faible de puissance, ce qui arrive finalement assez souvent en conduite douce.

Une consommation contenue mais pas record

L’hybridation 48 volts ne permet cependant pas de baisser drastiquement la consommation. On le savait déjà, les systèmes full hybrides de la concurrence (Toyota Corolla Touring Sports en tête) permettent plus d’économie. Nous avons sur notre parcours d’essai constaté au minimum 5,5 litres/100 en conduite « éco », et plutôt 6 litres de moyenne sans faire trop attention. En s’amusant sur petite route, on grimpe à 8 litres, mais ce sera un maximum. Pas de parcours autoroutier, car pas de grand ruban noir dans la région de notre essai, mais nos précédents tests avec d’autres modèles laissent penser que ce break y consommera environ 7 litres/100.

L’agrément du système est tout à fait correct à basse vitesse en conduite de bon père de famille, même si on note quelques bruits en provenance de la machine électrique, dont un sifflement bien audible lors des phases de récupération d’énergie au lever de pied. Par ailleurs, quand on hausse le rythme, un défaut apparaît : la réactivité toute relative de la boîte de vitesses. Elle présente une latence trop grande entre la demande de puissance quand on écrase l’accélérateur, et l’arrivée de la cavalerie. Du coup, il vaut mieux conduire en souplesse, là où l’agrément est meilleur, et la sonorité du 3 cylindres bien étouffée, ce qui n’est pas le cas quand on le pousse (mais le bruit n’est pas trop désagréable).

Un excellent compromis confort/dynamisme

Concernant le châssis, aucune modification avec le restylage. On a toujours affaire à un des meilleurs compromis entre confort et dynamisme. En effet, la suspension est prévenante et absorbe très bien irrégularités de la route et dos-d’âne. Cela n’empêche pas de conserver un grand dynamisme de conduite (avec le bémol de la BVA), en particulier grâce à un roulis bien maîtrisé, une direction franche et informative, pas trop assistée surtout en mode sport, et un petit volant qui donne une belle sensation d’agilité.

Le train avant est accrocheur et se place au millimètre, tandis que le train arrière suit avec une grande neutralité en conduite souple, et un soupçon de vivacité en conduite rapide.

Cela fait de la 308 SW un des breaks les plus agréables à conduire du marché. Et on sent bien qu’il peut encaisser bien plus de puissance (coucou la version PHEV de 195 ch !).

