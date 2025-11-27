5. La Peugeot 308 SW restylée face à sa concurrence : 37 critères analysés et notés
La Peugeot 308 SW (145 à 195 ch, de 34 400 € à 47 950 €) est évaluée dans la catégorie des breaks compacts, qui comprend notamment :
La Volkswagen Golf SW : 116 à 150 ch, de 34 700 € à 47 000 €
L'Opel Corsa Sports Tourer : 145 à 156 ch, de 38 700 € à 44 130 €
La Toyota Corolla Touring Sports : 140 à 178 ch, de 35 850 € à 43 350 €
La Seat Leon Touring Sport : 115 à 204 ch, de 29 300 € à 46 250 €
La Suzuki Swace : 140 ch, 33 750 € à 36 250 €
La Kia Ceed SW : 100 à 140 ch, de 28 990 € à 35 190 €
La Hyundai i30 SW : 100 ch, de 31 200 € à 32 900 €
|308 SW 1.2 Hybride 145 GT Exclusive
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
Photos (57)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération