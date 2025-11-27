La Peugeot 308 SW (145 à 195 ch, de 34 400 € à 47 950 €) est évaluée dans la catégorie des breaks compacts, qui comprend notamment :

La Volkswagen Golf SW : 116 à 150 ch, de 34 700 € à 47 000 €

L'Opel Corsa Sports Tourer : 145 à 156 ch, de 38 700 € à 44 130 €

La Toyota Corolla Touring Sports : 140 à 178 ch, de 35 850 € à 43 350 €

La Seat Leon Touring Sport : 115 à 204 ch, de 29 300 € à 46 250 €

La Suzuki Swace : 140 ch, 33 750 € à 36 250 €

La Kia Ceed SW : 100 à 140 ch, de 28 990 € à 35 190 €

La Hyundai i30 SW : 100 ch, de 31 200 € à 32 900 €