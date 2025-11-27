Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 308 (3e Generation) Sw

Essai

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

Dans Nouveautés / Restyling

Manuel Cailliot

0  

5. La Peugeot 308 SW restylée face à sa concurrence : 37 critères analysés et notés

 

La Peugeot 308 SW restylée coûte plus cher, mais est-elle meilleure ?

La Peugeot 308 SW (145 à 195 ch, de 34 400 € à 47 950 €) est évaluée dans la catégorie des breaks compacts, qui comprend notamment :

 

La Volkswagen Golf SW : 116 à 150 ch, de 34 700 € à 47 000 €

L'Opel Corsa Sports Tourer : 145 à 156 ch, de 38 700 € à 44 130 €

La Toyota Corolla Touring Sports : 140 à 178 ch, de 35 850 € à 43 350 €

La Seat Leon Touring Sport : 115 à 204 ch, de 29 300 € à 46 250 €

La Suzuki Swace : 140 ch, 33 750 € à 36 250 €

La Kia Ceed SW : 100 à 140 ch, de 28 990 € à 35 190 €

La Hyundai i30 SW : 100 ch, de 31 200 € à 32 900 €

 

308 SW 1.2 Hybride 145 GT Exclusive
Budget
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (57)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot 308 (3e Generation) Sw

Peugeot 308 (3e Generation) Sw

SPONSORISE

Essais Break

Voir tous les essais Break

Fiches fiabilité Break

Voir toutes les fiches fiabilité Break

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité