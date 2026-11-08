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Renault R4 (2e Generation)

Essai

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

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5. La fiche technique de la Renault 4 40 kWh

 

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Les chiffres clés

Renault R4 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH
Généralités  
Finition EVOLUTION
Date de commercialisation 04/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,14 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,55 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 375 L
Volume de coffre maxi 1 149 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 485 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 225 Nm
Puissance moteur 120 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 308 km
Capacité batterie 40 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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