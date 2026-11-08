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Renault R4 (2e Generation)

Essai

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

22  

4. Quelle est la note obtenue de la Renault 4 E-Tech 40 kWh ?

 

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

La Renault 4 40 kWh (120 ch, à partir de 29 990 €) est évaluée dans la catégorie des SUV urbains qui comprend notamment

Hyundai Ioniq 3 42 kWh (145 ch, à partir de 29 995 €)

Kia EV2 42 kWh (147 ch, à partir de 26 670 €)

Skoda Epiq City 40 (135 ch, à partir de 27 670 €)

Renault 4 E-Tech 40 kWh
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 12,7 /20
Explication des critères de notation
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