Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

La concurrence : des nouveaux entrants qui sèment le trouble

Cette version de la Renault 4 affronte des rivaux différents de celle avec la batterie de 52 kWh, mais surtout la concurrence s’est densifiée. Ainsi, face à elle, notre R4 facturée 29 990 € (auxquels on peut déduire les aides gouvernementales) va batailler avec des acteurs tout fraîchement introduits sur le marché à l’image de la Skoda Epiq, du Kia EV2 ou de la Hyundai Ioniq 3. Des modèles disposant de batteries équivalentes, des puissances moteur plus importantes et surtout des tarifs inférieurs, en particulier les EV2 et Epiq moins coûteux de près de 2 500 €. Un écart qui pourrait bien se montrer essentiel lors de l’achat.

À retenir : majoritairement en seconde voiture de la famille

Cette version 40 kWh ne change pas certains points forts de la Renault 4, comme sa présentation intérieure plaisante et moderne, son confort, ses aspects pratiques, mais sa polyvalence est forcément impactée par cette batterie plus petite, mais c’est notamment son rapport prix/prestations qui se montre moins en sa faveur. L’arrivée prochaine de batteries LFP à la place des NMC devrait entraîner une réduction du prix de vente et donc remettre la R4 dans la partie, mais il faudra patienter pour cela.

Caradisiac a aimé

Capacité de chargement

Amortissement

Comportement routier

Dotation complète, même avec en finition de base Caradisiac n’a pas aimé Diminution de la polyvalence

Prix élevés par rapport à la concurrence

Prestations liées à l’électrique inférieure à certaines rivales

Augmentation des plastiques durs