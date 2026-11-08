Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R4 (2e Generation)

Essai

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

31  

3. Que retenir de l’essai de la Renault 4 E-Tech 40 kWh ?

 

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

La concurrence : des nouveaux entrants qui sèment le trouble

Cette version de la Renault 4 affronte des rivaux différents de celle avec la batterie de 52 kWh, mais surtout la concurrence s’est densifiée. Ainsi, face à elle, notre R4 facturée 29 990 € (auxquels on peut déduire les aides gouvernementales) va batailler avec des acteurs tout fraîchement introduits sur le marché à l’image de la Skoda Epiq, du Kia EV2 ou de la Hyundai Ioniq 3. Des modèles disposant de batteries équivalentes, des puissances moteur plus importantes et surtout des tarifs inférieurs, en particulier les EV2 et Epiq moins coûteux de près de 2 500 €. Un écart qui pourrait bien se montrer essentiel lors de l’achat.

À retenir : majoritairement en seconde voiture de la famille

Cette version 40 kWh ne change pas certains points forts de la Renault 4, comme sa présentation intérieure plaisante et moderne, son confort, ses aspects pratiques, mais sa polyvalence est forcément impactée par cette batterie plus petite, mais c’est notamment son rapport prix/prestations qui se montre moins en sa faveur. L’arrivée prochaine de batteries LFP à la place des NMC devrait entraîner une réduction du prix de vente et donc remettre la R4 dans la partie, mais il faudra patienter pour cela.

Caradisiac a aimé

  • Capacité de chargement
  • Amortissement
  • Comportement routier
  • Dotation complète, même avec en finition de base

Caradisiac n’a pas aimé

  • Diminution de la polyvalence
  • Prix élevés par rapport à la concurrence
  • Prestations liées à l’électrique inférieure à certaines rivales
  • Augmentation des plastiques durs

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH 0 (wltp) 29 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (19)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

31  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R4 (2e Generation)

Renault R4 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Renault R4 (2e Generation)

Voir tous les essais Renault R4 (2e Generation)

Comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

La Renault 4 peut-elle concurrencer le Peugeot e-2008 ?

88

Après la Renault 5, c’est au tour maintenant de la R4 de commencer sa carrière commerciale. Alors que celle-ci va prochainement arriver en concessions, elle affronte aujourd’hui le SUV urbain électrique le plus vendu en France : le Peugeot e-2008.

Voir tous les comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault R4 (2e Generation)

Voir toute l'actu Renault R4 (2e Generation)