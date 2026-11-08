Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Cette Renault R4 « petite est uniquement disponible avec la finition « Evolution »,à savoir l’entrée de gamme. Pour 29 990 €, vous aurez ainsi droit au système multimédia OpenR Link 10,1 pouces, à l’instrumentation 7 pouces, à la climatisation automatique, à la gestion automatique des phares, à l’ouverture sans clé, aux quatre vitres électriques, aux rétroviseurs extérieurs chauffants, à la centralisation, à la caméra de recul avec aide au stationnement arrière, au régulateur/limiteur de vitesse, à la réplication du smartphone sans fil, à la reconnaissance des panneaux de circulation, aux roues 18 pouces avec enjoliveurs, à la pompe à chaleur et au chargeur bidirectionnel V2L/V2G.

Equipements et options Version : II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH Equipements de sécurité ABS

Contrôle de pression des pneumatiques

Feux de jour à LED

Airbags AV latéraux et rideaux

Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

Régulateur et limiteur de vitesse

Contrôle de la traction (TCS)

Gestion automatique des feux et des essuie-glaces

Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

Alerte de distance de sécurité

2 feux de recul

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

Airbags frontaux (passager avec désactivation) et latéraux AV/AR

Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement Equipements de confort Direction assistée

Frein de parking assisté

Lève-vitres AR électriques à impulsion

Lève-vitres AV électriques à impulsion

Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

Climatisation automatique régulée

Système multimédia openR link 10,1" avec radio intégrée et réplication smartphone sans fil

Lunette AR chauffante

Sièges AV manuels avec réglages 4 voies (prof/incl) + hauteur (siège conducteur uniquement)

Banquette AR 3 places avec dossiers rabattables 60/40

Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables manuellement

Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

Console centrale de rangement fixe avec accoudoir Esthétique / Carrosserie Sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge

Jonc de toit noir brillant Autres équipements Contrôle dynamique de trajectoire ESC

Caméra de recul

Mode ECO

Pompe à chaleur

Aide au parking AR

Fermeture des portes centralisée

Répétiteurs de clignotants latéraux

Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)

Compatible charge bidirectionnelle power to object (Vehicle-to-Load ou V2L)

Charge AC 11 kW triphasé + DC 80 kW (pic) + compatible charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid

Boîte de vitesse Automate à fonction continue

Instrumentation de bord 7"

Réplication smartphone

Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

Détection mains-libres à 270° (ouverture et verrouillage)

Gestion d'intensité du freinage régénératif via mode B

Freinage automatique d’urgence urbain, inter-urbain (avecdétection voitures, piétons, cyclistes)

Avertisseur de sortie de voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence

My Safety switch

Freinage automatique d’urgence avec fonction intersection

Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

Enjoliveurs bi-ton 18" Jogging

Antenne fouet

Plafonnier intérieur

Capot couleur carrosserie

Garnitures de portières et pavillon Evolution

Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

Pack connectivité avancée

Pack connectivité standard, via l'app My Renault

Appel d'urgence : compatible 2G/3G

Charge pass Options disponibles Adaptateur power to object (charge bidirectionnelle V2L) : 400 €

Câble de recharge pour prise domestique mode 2 (6,5m) : 400 €

Barres de toit fixes longitudinales noires en aluminium : 200 €

Pneus tout temps : 250 €

Décor de toit et capot fl4sh jaune : 350 €

Décor de toit et capot fl4sh bleu : 350 €

Décor de toit et capot numbeR4 argent : 350 €

Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh jaune : 350 €

Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh bleu : 350 €

Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 argent : 350 €

Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 cuivre : 350 €

Décor de toit et capot numbeR4 cuivre : 350 €

Peinture opaque Blanc Glacier : 250 €

Peinture nacrée Noir Etoile : 700 €

Peinture métallisée Brun Terracotta : 0 €

Peinture métallisée Rouge Carmin : 700 €

Peinture métallisée Gris Urbain : 700 €

Peinture métallisée Bleu Nuage : 700 €

Peinture métallisée Vert haut-de-France : 700 €