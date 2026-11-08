Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

2. Une entrée de gamme, mais à l'équipement complet...
Cette Renault R4 « petite est uniquement disponible avec la finition « Evolution »,à savoir l’entrée de gamme. Pour 29 990 €, vous aurez ainsi droit au système multimédia OpenR Link 10,1 pouces, à l’instrumentation 7 pouces, à la climatisation automatique, à la gestion automatique des phares, à l’ouverture sans clé, aux quatre vitres électriques, aux rétroviseurs extérieurs chauffants, à la centralisation, à la caméra de recul avec aide au stationnement arrière, au régulateur/limiteur de vitesse, à la réplication du smartphone sans fil, à la reconnaissance des panneaux de circulation, aux roues 18 pouces avec enjoliveurs, à la pompe à chaleur et au chargeur bidirectionnel V2L/V2G.
Equipements et options
Version : II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Contrôle de pression des pneumatiques
Feux de jour à LED
Airbags AV latéraux et rideaux
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Régulateur et limiteur de vitesse
Contrôle de la traction (TCS)
Gestion automatique des feux et des essuie-glaces
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Alerte de distance de sécurité
2 feux de recul
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Airbags frontaux (passager avec désactivation) et latéraux AV/AR
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Equipements de confort
Direction assistée
Frein de parking assisté
Lève-vitres AR électriques à impulsion
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Climatisation automatique régulée
Système multimédia openR link 10,1" avec radio intégrée et réplication smartphone sans fil
Lunette AR chauffante
Sièges AV manuels avec réglages 4 voies (prof/incl) + hauteur (siège conducteur uniquement)
Banquette AR 3 places avec dossiers rabattables 60/40
Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables manuellement
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Console centrale de rangement fixe avec accoudoir
Esthétique / Carrosserie
Sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge
Jonc de toit noir brillant
Autres équipements
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Caméra de recul
Mode ECO
Pompe à chaleur
Aide au parking AR
Fermeture des portes centralisée
Répétiteurs de clignotants latéraux
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)
Compatible charge bidirectionnelle power to object (Vehicle-to-Load ou V2L)
Charge AC 11 kW triphasé + DC 80 kW (pic) + compatible charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid
Boîte de vitesse Automate à fonction continue
Instrumentation de bord 7"
Réplication smartphone
Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans
Détection mains-libres à 270° (ouverture et verrouillage)
Gestion d'intensité du freinage régénératif via mode B
Freinage automatique d’urgence urbain, inter-urbain (avecdétection voitures, piétons, cyclistes)
Avertisseur de sortie de voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence
My Safety switch
Freinage automatique d’urgence avec fonction intersection
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Pack connected driving, inclus pendant 5 ans
Enjoliveurs bi-ton 18" Jogging
Antenne fouet
Plafonnier intérieur
Capot couleur carrosserie
Garnitures de portières et pavillon Evolution
Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans
Pack connectivité avancée
Pack connectivité standard, via l'app My Renault
Appel d'urgence : compatible 2G/3G
Charge pass
Options disponibles
-
Adaptateur power to object (charge bidirectionnelle V2L):
400 €
-
Câble de recharge pour prise domestique mode 2 (6,5m):
400 €
-
Barres de toit fixes longitudinales noires en aluminium:
200 €
-
Pneus tout temps:
250 €
-
Décor de toit et capot fl4sh jaune:
350 €
-
Décor de toit et capot fl4sh bleu:
350 €
-
Décor de toit et capot numbeR4 argent:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh jaune:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh bleu:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 argent:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 cuivre:
350 €
-
Décor de toit et capot numbeR4 cuivre:
350 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
250 €
-
Peinture nacrée Noir Etoile:
700 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
0 €
-
Peinture métallisée Rouge Carmin:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Urbain:
700 €
-
Peinture métallisée Bleu Nuage:
700 €
-
Peinture métallisée Vert haut-de-France:
700 €
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