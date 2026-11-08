Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R4 (2e Generation)

Essai

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

18  

2. Une entrée de gamme, mais à l'équipement complet...

 

Essai - Renault 4 E-Tech 40 kWh : bonjour et bientôt au revoir.

Cette Renault R4 « petite est uniquement disponible avec la finition « Evolution »,à savoir l’entrée de gamme.  Pour 29 990 €, vous aurez ainsi droit au système multimédia OpenR Link 10,1 pouces, à l’instrumentation 7 pouces, à la climatisation automatique, à la gestion automatique des phares, à l’ouverture sans clé, aux quatre vitres électriques, aux rétroviseurs extérieurs chauffants, à la centralisation, à la caméra de recul avec aide au stationnement arrière, au régulateur/limiteur de vitesse, à la réplication du smartphone sans fil, à la reconnaissance des panneaux de circulation, aux roues 18 pouces avec enjoliveurs, à la pompe à chaleur et au chargeur bidirectionnel V2L/V2G.

Equipements et options

Version : II E-TECH ELECTRIQUE 120 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 40 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Contrôle de pression des pneumatiques

  • Feux de jour à LED

  • Airbags AV latéraux et rideaux

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Gestion automatique des feux et des essuie-glaces

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Alerte de distance de sécurité

  • 2 feux de recul

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Airbags frontaux (passager avec désactivation) et latéraux AV/AR

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Frein de parking assisté

  • Lève-vitres AR électriques à impulsion

  • Lève-vitres AV électriques à impulsion

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Climatisation automatique régulée

  • Système multimédia openR link 10,1&quot; avec radio intégrée et réplication smartphone sans fil

  • Lunette AR chauffante

  • Sièges AV manuels avec réglages 4 voies (prof/incl) + hauteur (siège conducteur uniquement)

  • Banquette AR 3 places avec dossiers rabattables 60/40

  • Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables manuellement

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • Console centrale de rangement fixe avec accoudoir

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge

  • Jonc de toit noir brillant

Autres équipements

  • Contrôle dynamique de trajectoire ESC

  • Caméra de recul

  • Mode ECO

  • Pompe à chaleur

  • Aide au parking AR

  • Fermeture des portes centralisée

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)

  • Compatible charge bidirectionnelle power to object (Vehicle-to-Load ou V2L)

  • Charge AC 11 kW triphasé + DC 80 kW (pic) + compatible charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid

  • Boîte de vitesse Automate à fonction continue

  • Instrumentation de bord 7&quot;

  • Réplication smartphone

  • Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

  • Détection mains-libres à 270° (ouverture et verrouillage)

  • Gestion d&#039;intensité du freinage régénératif via mode B

  • Freinage automatique d’urgence urbain, inter-urbain (avecdétection voitures, piétons, cyclistes)

  • Avertisseur de sortie de voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence

  • My Safety switch

  • Freinage automatique d’urgence avec fonction intersection

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

  • Enjoliveurs bi-ton 18&quot; Jogging

  • Antenne fouet

  • Plafonnier intérieur

  • Capot couleur carrosserie

  • Garnitures de portières et pavillon Evolution

  • Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

  • Pack connectivité avancée

  • Pack connectivité standard, via l&#039;app My Renault

  • Appel d&#039;urgence : compatible 2G/3G

  • Charge pass

Options disponibles

  • Adaptateur power to object (charge bidirectionnelle V2L)

     : 

    400 €

  • Câble de recharge pour prise domestique mode 2 (6,5m)

     : 

    400 €

  • Barres de toit fixes longitudinales noires en aluminium

     : 

    200 €

  • Pneus tout temps

     : 

    250 €

  • Décor de toit et capot fl4sh jaune

     : 

    350 €

  • Décor de toit et capot fl4sh bleu

     : 

    350 €

  • Décor de toit et capot numbeR4 argent

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh jaune

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh bleu

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 argent

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 cuivre

     : 

    350 €

  • Décor de toit et capot numbeR4 cuivre

     : 

    350 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture nacrée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Rouge Carmin

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Urbain

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Bleu Nuage

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Vert haut-de-France

     : 

    700 €

Page précédente
Page suivante

Photos (19)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R4 (2e Generation)

Renault R4 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Renault R4 (2e Generation)

Voir tous les essais Renault R4 (2e Generation)

Comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

La Renault 4 peut-elle concurrencer le Peugeot e-2008 ?

88

Après la Renault 5, c’est au tour maintenant de la R4 de commencer sa carrière commerciale. Alors que celle-ci va prochainement arriver en concessions, elle affronte aujourd’hui le SUV urbain électrique le plus vendu en France : le Peugeot e-2008.

Voir tous les comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault R4 (2e Generation)

Voir toute l'actu Renault R4 (2e Generation)