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Geely Starray

Essai

Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

8  

6. La fiche technique du  Geely Starray

 

Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Les chiffres clés

Geely Starray 29.8 KWH MAX+
Généralités  
Date de commercialisation 13/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 200 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 96 mois
Dimensions  
Longueur 4,74 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 528 L
Volume de coffre maxi 2 065 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 730 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 262 ch
Couple 262 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Consommation mixte 1.5 Litre / 100 km
Emissions de CO2 33 g/km (nedc)
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