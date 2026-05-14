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Geely Starray

Essai

Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

6  

5. Le Geely Starray face à la concurrence

 

Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Le Gelly Starway est évaluée dans la catégorie des SUV hybride rechargeable qui comprend notamment

Byd Seal U (à partir de 37 500 €, 218 ch)

Citroën C5 Aircross (à partir de 42 590 €, 225 ch)

Ford Kuga (à partir de 46 090€, 243 ch)

Hyundai Tucson (à partir de 43 250 €, 288 ch)

Jeep Compass (à partir de 42 990 €, 225 ch)

Leapmotor C10 Reev (à partir de 37 400 €, 215 ch)

MG EHS (à partir de 37 990 €, 190 ch)

Opel Grandland (à partir de 41 990 €, 195 ch)

Peugeot 3008 (à partir de 43 490 €, 195 € ch)

Volkswagen Tiguan e-Hybrid (à partir de 55 500 €, 204 ch)

Geely Starray
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Note globale : 13,7 /20
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