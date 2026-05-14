Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Le Gelly Starway est évaluée dans la catégorie des SUV hybride rechargeable qui comprend notamment

Byd Seal U (à partir de 37 500 €, 218 ch)

Citroën C5 Aircross (à partir de 42 590 €, 225 ch)

Ford Kuga (à partir de 46 090€, 243 ch)

Hyundai Tucson (à partir de 43 250 €, 288 ch)

Jeep Compass (à partir de 42 990 €, 225 ch)

Leapmotor C10 Reev (à partir de 37 400 €, 215 ch)

MG EHS (à partir de 37 990 €, 190 ch)

Opel Grandland (à partir de 41 990 €, 195 ch)

Peugeot 3008 (à partir de 43 490 €, 195 € ch)

Volkswagen Tiguan e-Hybrid (à partir de 55 500 €, 204 ch)