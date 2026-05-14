Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

5. Le Geely Starray face à la concurrence
Le Gelly Starway est évaluée dans la catégorie des SUV hybride rechargeable qui comprend notamment
Byd Seal U (à partir de 37 500 €, 218 ch)
Citroën C5 Aircross (à partir de 42 590 €, 225 ch)
Ford Kuga (à partir de 46 090€, 243 ch)
Hyundai Tucson (à partir de 43 250 €, 288 ch)
Jeep Compass (à partir de 42 990 €, 225 ch)
Leapmotor C10 Reev (à partir de 37 400 €, 215 ch)
MG EHS (à partir de 37 990 €, 190 ch)
Opel Grandland (à partir de 41 990 €, 195 ch)
Peugeot 3008 (à partir de 43 490 €, 195 € ch)
Volkswagen Tiguan e-Hybrid (à partir de 55 500 €, 204 ch)
|Geely Starray
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,7 /20
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