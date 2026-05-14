Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

La concurrence

Dans la catégorie des SUV moyens hybrides rechargeables, c’est une concurrence nombreuse et bien établie qui attend le Geely Starray. Celui-ci avance comme argument principal des prix agressifs, mais aussi des capacités de recharge avantageuses. Le BYD Seal U débute à 37 500 € (218 ch), contre 42 590 € au Citroën C5 Aircross (225 ch), 37 400 € au Leapmotor C10 Reev (215 ch) et 37 990 € au MG EHS (190 ch). Chez Opel, le Grandland réclame 41 990 € (195 ch) avec une batterie très petite, soit moins que la Jeep Compass (42 990 € - 225 ch) et le Peugeot 3008 (195 ch, dès 43 490 €). Cela paraît toutefois peu face aux 55 500 € exigés par un Volkswagen Tiguan e-Hybrid (204 ch). Chez les Coréens, le Hyundai Tucson (288 ch) est à 43 250 €. N’oublions pas le Ford Kuga à 46 090 € (243 ch).

À retenir : un rapport prix/autonomie redoutable

Plus encore que l’E5, le Geely Starray attaque fort sur les prix, compte tenu de ses prestations électriques. Non seulement son autonomie zéro émission est très intéressante, mais en plus, elle se double d’une charge rapide, que seul le Leapmotor C10 concurrence… pour moins cher encore. Seulement, ce dernier est face au Starray Max+, de sorte que le Pro et le Max restent les moins onéreux du marché. Cela est d’autant plus intéressant que le Geely fait le job en tant que véhicule familial : il est spacieux, confortable, bien équipé, très correctement fini et tout à fait sûr. Il est de surcroît frugal. Reste son intolérance à une conduite un tant soit peu active, vu son tangage, le bruit de son moteur thermique, au demeurant peu réactif, et ses performances très moyennes. Mais est-ce si grave sur un réseau routier français gavé de radars ?

Caradisiac a aimé

Le confort général

La bonne autonomie électrique

L’habitabilité

Le coffre

L’équipement riche

La finition convenable

Le comportement routier sûr

La garantie de 8 ans/200 000 km

Caradisiac n'a pas aimé

Le bruit du moteur thermique

Les performances moyennes

Le freinage sans mordant

Le tangage

La motricité perfectible

L’inaptitude à la conduite dynamique