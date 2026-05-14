Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

3. Le Geely Starray impressionne par ses prix
Le Starray se décline en trois versions, toutes très bien équipées. À 34 990 €, la Pro propose la batterie de 18,4 kW alliée à un chargeur de 30 kW, les jantes en alliage de 18 pouces (pneus Giti) la clim auto bi-zone, les projecteurs full-LED, les barres de toit, la réplication de smartphone sans fil, le GPS connecté, le radar de recul avec caméra, la sono à 6 HP, le volant multifonction chauffant, les sièges chauffants à réglages électriques, la possibilité de charger un autre véhicule ou encore les barres de toit.
À 36 990 €, la Max ajoute les jantes de 19 pouces chaussées en pneus Goodyear, le toit ouvrant panoramique, le chargeur de smartphone à induction, l’affichage tête haute, le radar de stationnement avant, l’éclairage d’ambiance 256 couleurs, la hi-fi Flyme à 16 HP, le hayon motorisé ou encore le rétro intérieur électrochrome.
En fin, à 38 990 €, la Max + complète simplement le tout avec la grosse batterie de 29,8 kWh alliée à un chargeur rapide de 60 kW.
Le point techno
Le Starray offre dans toutes ses variantes les aides à la conduite complètes : régulateur de vitesse actif, changement de file assisté, freinage d’urgence en cas de trafic arrière transversal, centrage sur la voie, avertisseur d’angle mort, etc. Le tout fonctionne plutôt bien, mais de façon plus brusque et autoritaire que dans l’E5. À noter que la hi-fi produit, étrangement, un bien meilleur son que dans ce dernier…
Photos (29)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération