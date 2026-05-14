Le Geely Starray va-t-il forcer les Européens à se réveiller ?

Le Starray se décline en trois versions, toutes très bien équipées. À 34 990 €, la Pro propose la batterie de 18,4 kW alliée à un chargeur de 30 kW, les jantes en alliage de 18 pouces (pneus Giti) la clim auto bi-zone, les projecteurs full-LED, les barres de toit, la réplication de smartphone sans fil, le GPS connecté, le radar de recul avec caméra, la sono à 6 HP, le volant multifonction chauffant, les sièges chauffants à réglages électriques, la possibilité de charger un autre véhicule ou encore les barres de toit.

À 36 990 €, la Max ajoute les jantes de 19 pouces chaussées en pneus Goodyear, le toit ouvrant panoramique, le chargeur de smartphone à induction, l’affichage tête haute, le radar de stationnement avant, l’éclairage d’ambiance 256 couleurs, la hi-fi Flyme à 16 HP, le hayon motorisé ou encore le rétro intérieur électrochrome.

En fin, à 38 990 €, la Max + complète simplement le tout avec la grosse batterie de 29,8 kWh alliée à un chargeur rapide de 60 kW.