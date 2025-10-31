Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi

La filiale de location automobile de la Société Générale distribue 700 M€ à ses actionnaires après un trimestre historique

Dans Flottes auto / Mobilité pro

Lionel Bret

0  

Ayvens, la filiale de location automobile de la Société Générale, a dévoilé un résultat trimestriel record accompagné d’une distribution de dividendes exceptionnelle. L’art de cajoler l’investisseur et de muscler son jeu.

La filiale de location automobile de la Société Générale distribue 700 M€ à ses actionnaires après un trimestre historique
Le groupe de LLD Ayvens affiche des résultats financiers exceptionnels pour le T3 2025 ©Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance/Newscom/MaxPPP

Avec un résultat net en hausse de 85,9 % pour le troisième trimestre, le groupe de location automobile a décidé de redistribuer 700 millions d’euros à ses actionnaires.

Deux ans après la fusion entre ALD et LeasePlan, Ayvens démontre que son intégration est désormais pleinement réussie et qu’il entend renforcer son leadership sur le marché de la mobilité et de la gestion de flottes.

Des résultats exceptionnels

Le résultat net trimestriel du groupe s’élève à 273 millions d’euros, contre 147 millions un an plus tôt. Avec un ROTE de 14,3 %, (Return on Tangible Equity ou rentabilité des capitaux propres tangibles) Ayvens démontre sa capacité à générer un bénéfice net de 14,3 centimes pour chaque euro investi par ses actionnaires. Une performance saluée ce jeudi par une flambée de 10 % de son indice boursier.

Un leader sur un marché en mutation

Avec 3,4 millions de véhicules gérés dans 42 pays, le groupe Ayvens entend continuer de renforcer sa position de leader mondial de la location longue durée devant Arval (BNP Paribas, 2 millions de véhicules) et Alphabet (BMW, 700 000 véhicules).

Sur un marché des flottes en pleine mutation (électrification, incertitude fiscale) Ayvens montre sa propension à combiner taille critique, maîtrise des coûts et transition énergétique. L’art de manier le bâton de la discipline financière et la carotte des dividendes. L’occasion aussi de montrer ses muscles à ses adversaires.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité