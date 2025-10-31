La filiale de location automobile de la Société Générale distribue 700 M€ à ses actionnaires après un trimestre historique

Avec un résultat net en hausse de 85,9 % pour le troisième trimestre, le groupe de location automobile a décidé de redistribuer 700 millions d’euros à ses actionnaires.

Deux ans après la fusion entre ALD et LeasePlan, Ayvens démontre que son intégration est désormais pleinement réussie et qu’il entend renforcer son leadership sur le marché de la mobilité et de la gestion de flottes.

Des résultats exceptionnels

Le résultat net trimestriel du groupe s’élève à 273 millions d’euros, contre 147 millions un an plus tôt. Avec un ROTE de 14,3 %, (Return on Tangible Equity ou rentabilité des capitaux propres tangibles) Ayvens démontre sa capacité à générer un bénéfice net de 14,3 centimes pour chaque euro investi par ses actionnaires. Une performance saluée ce jeudi par une flambée de 10 % de son indice boursier.

Un leader sur un marché en mutation

Avec 3,4 millions de véhicules gérés dans 42 pays, le groupe Ayvens entend continuer de renforcer sa position de leader mondial de la location longue durée devant Arval (BNP Paribas, 2 millions de véhicules) et Alphabet (BMW, 700 000 véhicules).

Sur un marché des flottes en pleine mutation (électrification, incertitude fiscale) Ayvens montre sa propension à combiner taille critique, maîtrise des coûts et transition énergétique. L’art de manier le bâton de la discipline financière et la carotte des dividendes. L’occasion aussi de montrer ses muscles à ses adversaires.