La Hyundai I20 N en approche

Avec la star Renault Clio RS disparue, le segment des citadines sportives est à la dérive. L'Abarth 595 est en fin de vie (et nul ne sait si elle sera renouvelée), la Peugeot 208 GTI n'est plus là, la Suzuki Swift Sport a perdu de la cavalerie et la Mini Cooper S pourrait, elle aussi, être revue à l'électrification. Au final, il ne reste que la Ford Fiesta ST pour remplir le rôle d'une vraie citadine polyvalente et sportive.

Mais plus pour longtemps : la Hyundai i20 N sera commercialisée au printemps prochain. L'auto se montre en image avant sa révélation officielle, qui ne saurait tarder. Le design clivant de la toute nouvelle i20 est ici ponctué des attributs traditionnels de la catégorie : grosses jantes, freins et boucliers spécifiques. Il reste à voir l'intérieur.

La i20 N embarque un quatre cylindres 1.6 turbo d'un peu plus de 200 ch, associé à une boîte manuelle à six rapports et à un différentiel autobloquant mécanique.