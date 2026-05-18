La Kimera K39 est une supercar époustouflante que Lancia n’aurait jamais osé concevoir

Si vous aimez les voitures d’exception, vous connaissez sans doute le nom de Kimera. Cette petite marque italienne s’est fait connaître à partir de la décennie avec un très beau projet, celui de créer une sorte de Lancia 037 moderne.

Kimera a d’abord commercialisé l’EVO37, une berlinette propulsion à boîte manuelle équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,15 litres produisant un peu plus de 500 chevaux et limitée à 37 exemplaires au prix de 540 000€. Puis l’EVO38, dotée du même quatre cylindres poussé à plus de 600 chevaux (avec un prix grimpant à 650 000€ et une production à 38 exemplaires).

Et maintenant, place à la K39

Cette fois, Kimera va beaucoup plus loin dans son concept. Dévoilée officiellement au concours d’élégance de la Villa d’Este, la K39 possède un châssis élargi et allongé reposant sur une monocoque carbone entièrement nouvelle. Mais surtout, elle utilise un V8 Koenigsegg biturbo de 5,0 litres au lieu de son petit quatre cylindres !

Le résultat, c’est une berlinette à moteur central arrière et propulsion de 1 000 chevaux à la fois belle et extrêmement violente sur le papier. D’autant plus qu’elle possède toujours une boîte manuelle : en fait, elle ressemble un peu à une Ferrari F40 moderne dans l’idée. Et sa violence évoque parfaitement aussi l’univers des voitures de rallye du Groupe B. D’après les journalistes anglais de Top Gear, Kimera vise une masse de 1 100 kg sur la balance.

Plusieurs millions d’euros ?

Kimera prépare aussi une version « Pikes Peak » de cette K39, limitée au circuit et équipé d’un kit carrosserie rappelant effectivement les machines les plus folles vues à la course de côte américaine. Le constructeur prévoit 10 exemplaires de cette K39 Pikes Peak et quelques dizaines de la K39 routière. Son prix de base se comptera en millions d’euros.