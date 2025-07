La concurrence : une proposition unique

Offrant une motorisation hybride rechargeable capable plus de 100 km en tout électrique, et un volume utile de près de 2m3, le Tayron 272 ch affronte des rivaux nombreux, mais jamais aussi spacieux. Toutefois, certains compensent avec des puissances souvent supérieures et des transmissions intégrales. C’est le cas du performant BMW X3 30e xDrive (299 ch), du très confortable DS7 Pallas Hybride Rechargeable (300 ch), et du chic Mercedes-Benz GLC Hybrid EQ 4MATIC Avantgarde Line + (313 ch). Mais les allemands sont chers ! On trouve aussi le Cupra Terramar VZ 1.5 eHybrid 272 ch, doté de la même motorisation que le Tayron mais moins spacieux.

À retenir : bien placé, à un détail près…

Très spacieux, confortable, plutôt performant, bien équipé et sûr, le Tayron 272 ch cumule les qualités. Il est aussi capable de rouler aisément 100 km en tout électrique, alors que face à la concurrence, son prix semble correctement placé. En réalité, son problème est la concurrence des Tiguan 272 ch (dès 60 050 €) et Tayron eHybrid 204 ch (dès 57 300 €). En 7 places, le Tayron se démarquerait sans souci du premier, et avec des versions plus abordables, se justifierait plus aisément face au second. À vous de savoir à combien vous valorisez les 461 l de coffre supplémentaires face au Tiguan ou le look pseudo-sportif allié à un léger surcroît de performances face au Tayron 204 ch. Sauf que ce surplus ne sert pas à grand-chose, vu le manque de motricité de la version 272 ch et son absence de dynamisme comportemental…

Caradisiac a aimé

Le coffre immense

Le vaste habitacle

Le confort

Les prestations électriques

Le comportement très sûr

Les bonnes performances

La finition soignée Caradisiac n'a pas aimé Le manque flagrant d’agrément châssis

La motricité perfectible

L’absence de version 7 places

Les ADAS intrusives

Le prix relativement élevé