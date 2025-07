Le Volkswagen Tayron e-Hybrid 272 ch n’est proposé qu’en versions R-Line, R-Line Edition et R-Line Exclusive, par ailleurs interdites à l'hybride 204 ch. L’équipement est donc très riche et les prix pas tout à fait populaires.

À 63 600 €, la déclinaison R-Line inclut la clim auto trizone, les sièges ergoactive Sport avec fonction massage, la banquette bipartite coulissante, le hayon motorisé, la sono 8HP, le GPS, les projecteurs actifs à LED, l’amortissement piloté DCC Pro, les jantes alliage Coventry de 19 en 255/45, la sellerie Artvelours, les seuils de porte en inox et le pack esthétique R-Line.

Temporaire, la R-Line Edition ajoute le toit ouvrant panoramique et la peinture métal, le tout pour 100 €… de moins.

Enfin, à 69 700 €, la R-Line Exclusive complète le tout de projecteurs matriciels à LED, la sellerie cuir, les sièges chauffants et ventilés, la conduite semi-autonome Travel Assist, le GPS amélioré, la caméra de stationnement panoramique, la hifi Harman-Kardon à 10 HP, ou encore l’affichage tête haute.

Le point techno

Le Travel Assist de l’Exclusive est complet, gérant le centrage sur la voie, l’assistant au changement de file, le régulateur de vitesse actif, la surveillance des angles morts, le ralentissement automatique avant les courbes et ronds-points… L’ensemble fonctionne adroitement, mais de façon un peu intrusive, d’autant qu’il reste en fonction même quand on n’utilise pas le régulateur de vitesse. C’est fortement agaçant, surtout à cause du freinage auto avant les virages… Évidemment, le conducteur est trop bête pour le faire lui-même.