La nouvelle Renault Twingo électrique prend la lumière naturelle

C’était la grosse surprise de la grande conférence de presse organisée par le patron de Renault Luca de Meo au mois de novembre. En marge des annonces sur les résultats économiques du groupe et ses projets, la future micro-citadine électrique de la marque au losange était exposée sur scène dans une version conceptuelle. Nommée « Twingo » et destinée à remplacer le modèle actuel qui arrive en fin de carrière, elle doit débarquer en 2026 et coûter moins de 20 000€ en version de base.

Grâce au designer de Renault Sandeep Bhambra qui vient de publier quelques images sur son compte Instagram, on peut désormais admirer la bête dans des conditions de lumière naturelles plus révélatrices que les projecteurs d’une salle fermée. L’occasion de constater une nouvelle fois que l’auto s’inspire étroitement de la toute première Twingo de 1992, même si elle possède cinq portes contre seulement trois à son ancêtre.

Quelles modifications à prévoir d’ici 2026 ?

Rappelons qu’il s’agit ici d’un concept-car et non du modèle définitif, appelé à évoluer d’ici 2026. Sachant que la Renault 5 E-Tech -dont la version définitive se montre enfin depuis quelques jours- semble être restée très proche du concept-car dévoilé en 2021, il ne faudra pas s’attendre à de profondes modifications sur la Twingo de série qui sera dévoilée dans deux ans. Aux dernières nouvelles, elle pourrait être conçue en partenariat avec Volkswagen qui l’utiliserait pour mettre au point sa future ID.1.