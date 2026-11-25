Connaissez-vous les kei-car ? Très populaire au Japon, ce segment englobe des petites voitures à la réglementation stricte (cylindrée, encombrement…) qui maximisent l’espace à bord en prenant le minimum de place possible.

En Europe, une catégorie similaire verra le jour, même si ses contours ne semblent pas encore totalement définis. À titre d’exemple, la future Citroën 2CV répondra à cette nouvelle catégorie. Chez Suzuki, la décision a été prise de remplacer l’Ignis par une kei car, qui a par ailleurs été élue voiture de l’année 2027 au Japon.

Avec ses formes très verticales, elle s’éloigne totalement de l’actuelle citadine, mais reprend fidèlement les volumes des petites autos nippones. Des flancs droits, un capot court, des roues rejetées aux quatre coins, elle fait penser à une autre Suzuki, la Wagon R qui a disparu du catalogue en 2012.

Sans surprise, la nouvelle venue est très compacte avec une longueur de 3,57 m, soit 28 cm de moins que la Dacia Spring. Elle ne peut embarquer que quatre personnes et son habitabilité sera logiquement moindre, même si son volume de coffre n’est pas encore communiqué.

Une consommation record

Malgré sa taille plus contenue, elle se dote d’une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) à la capacité assez proche (26 kWh) et d’un appétit très mesuré : 9,7 kWh/100 km. Une sobriété qu’elle doit également au poids de l’ensemble : seulement 1 080 kg ! Au Japon, elle est homologuée pour une autonomie de 310 km (cycle WLTC). Sous le capot, l’électromoteur est modeste avec une puissance de 91 ch et un couple de 133 Nm. Côté recharge, elle accepte jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif et 50 kW en courant continu.

Quant à l’intérieur, nous devons nous contenter des images pour nous faire une idée. En toute logique, elle s’équipe d’une instrumentation numérique et d’un écran central tactile. À noter que les commandes de la climatisation et du volume sont séparées et à portée de main. Bien vu, le haut de la planche de bord creusé permettra d’y disposer des objets, mais l’inverseur de marche semble appartenir à un autre temps.

Pour le moment, la firme ne communique pas les tarifs de cette Ignis qui sera commercialisée en Europe à partir de l’été 2027. Mais il ne fait guère de doute que ceux-ci seront calqués sur ceux des Renault Twingo et autres Dacia Spring, ses concurrentes toutes désignées.

Fiche technique de la Suzuki Ignis