Quand Suzuki s'attaque à la Renault Twingo électrique

Avec ses 3,39 mètres de long pour 1,47 mètre de large, la nouvelle e-Sky de Suzuki s’intègre pleinement dans la catégorie des « kei-cars ». Ces véhicules électriques, réduits en taille et en puissance, sont parfaitement adaptés aux grandes villes. Au Japon, ce marché a pris une réelle ampleur. Des marques comme Nissan ou Honda ont notamment investi ce segment avec la commercialisation de la Sakura chez Nissan et de la Super-N chez Honda.

Après ses concurrentes locales, c’est au tour de Suzuki de se lancer avec sa propre kei-car 100 % électrique. La e-Sky devrait être commercialisée d’ici novembre 2026 au Japon, avant une potentielle exportation vers les marchés européens en 2027. Selon le média local Nikkei Asia, « les pays européens envisagés pour la commercialisation comprennent le Royaume-Uni et l’Italie ».

Une autonomie revue à la baisse en Europe

Avec son petit gabarit, la Suzuki e-Sky viendra directement concurrencer la Renault Twingo E-Tech, qui mesure 3,79 mètres de long et 1,72 mètre de large. Mais ce n’est pas seulement par son gabarit que la kei-car japonaise pourrait tenter de conquérir le marché des mini-citadines.

En effet, sur le plan de l’autonomie, la e-Sky serait supérieure à la Twingo. Les médias japonais évoquent une autonomie de 310 km, mais est-ce véritablement le cas ?

La réponse est oui, mais cette autonomie n’est valable qu’au pays du Soleil-Levant. En effet, le cycle d’homologation japonais est totalement différent de notre cycle WLTP. Alors qu’au Japon, la e-Sky afficherait 310 km d’autonomie, elle ne disposerait que d’environ 250 km selon le cycle WLTP. Cela la placerait finalement au niveau de la Twingo, qui revendique 262 km d’autonomie selon le cycle WLTP.

Grâce à son prix avantageux, qui se situerait sous la barre des 23 000 euros, la Suzuki e-Sky pourrait également rivaliser avec les autres kei-cars japonaises, comme la Nissan Sakura et la Honda Super-N (uniquement disponible au Royaume-Uni pour le moment), et elle pourrait aussi faire face à la nouvelle génération de la Dacia Spring.