Le casse-tête de Volkswagen pour sa voiture électrique low-cost

« Proposer une voiture électrique neuve à moins de 20 000€ ». Voilà le défi lancé par les dirigeants de Volkswagen il y a quelques jours à Hanovre, pendant la présentation du concept-car ID.2all à la presse. L’arrivée d’une version de série basée sur cette étude de style, attendue pour l’année 2025 très probablement sous le nom « ID.2 », a été officiellement confirmée avec un prix de départ fixé à 25 000€ environ ce qui positionnerait cette nouvelle citadine électrique au niveau d’une Polo thermique actuelle un peu équipée. Mais pour arriver à commercialiser aussi un modèle électrique encore moins cher que l’ID.2, il faudra d’abord que Volkswagen parvienne à trouver une solution pour la rendre à la fois rentable et conforme aux critères de qualité de la marque.

A l’occasion d’une présentation statique d’un futur modèle électrique dont nous reparlerons bientôt, nous avons pu discuter de cette future petite voiture électrique « low-cost » avec un haut responsable de Volkswagen : « on explore actuellement quatre stratégies différentes pour arriver à concevoir une voiture électrique de moins de 20 000€ », nous a-t-il expliqué. « On a besoin d’une plateforme électrique à la fois peu onéreuse et affichant un haut niveau de qualité. On ne veut pas vendre un produit au rabais et il sera impératif que l’auto respecte les standards de Volkswagen. Pour l’instant, la solution permettant d’arriver à la commercialisation rentable d’une citadine électrique respectant ce cahier des charges nous échappe. Mais j’ai bon espoir qu’on arrive à la trouver très prochainement », nous précise-t-il. Le niveau des prestations de la Dacia Spring, micro-citadine électrique actuellement affiché à 20 800€, ne semble pas suffire à Volkswagen dans ce projet.

Avant la fin de la décennie

Lors de nos discussions et alors que les journalistes allemands d'Automobilewoche évoquaient récemment un partenariat entre Volkswagen et Ford sur l’utilisation de la plateforme de l’ID.2 pour une future Fiesta électrique (ce que n’a pas voulu nous confirmer le haut responsable de Volkswagen), la possibilité d’un projet commun avec d’autres constructeurs pour abaisser les coûts de conception a été discutée. « Souvenez-vous des dernières micro-citadines thermiques du groupe Volkswagen ou des petites autos de Citroën, Peugeot et Toyota », a-t-il rappelé en laissant entendre qu’il n’était plus possible d’arriver à produire un petit modèle à prix cassé tout seul, thermique ou électrique. Si Volkswagen parvient à trouver un ou plusieurs partenaires dans ce projet d’une petite voiture électrique à moins de 20 000€, le problème du coût exorbitant de la batterie pourrait être compensé. Mais dans tous les cas le modèle n’arrivera « pas avant la seconde moitié de la décennie », précise notre source.