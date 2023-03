La Ford Fiesta bientôt électrique grâce à la Volkswagen ID.2 ?

L’annonce illustrait parfaitement le changement d’époque dans notre marché automobile européen. La Ford Fiesta, l’un des piliers du Vieux Continent depuis son arrivée en 1976, se prépare en effet à disparaître définitivement sous sa forme de citadine thermique populaire. Il n’est déjà plus possible de la configurer en France sur le site de Ford et sa production s’arrêtera définitivement au mois de juin prochain.

Mais ce n’est pas forcément la fin de l’histoire pour la rivale des Peugeot 208, Volkswagen Polo et autres Opel Corsa. D’après les journalistes allemands d’Automobilewoche, la citadine américaine pourrait faire son grand retour dans quelques années dans une version 100% électrique. Comment ? Grâce à une nouvelle collaboration technique entre Ford et Volkswagen : alors que la marque à l’ovale vient de présenter son tout nouveau SUV Explorer sur la base du Volkswagen ID.4, Ford pourrait reprendre à son compte la prochaine plateforme de la Volkswagen ID.2, attendue pour l’année 2025 à un prix de base fixé aux environs des 25 000€.

Une traction

Comme sa cousine de chez Volkswagen, la future Fiesta électrique reprendrait la déclinaison de base de cette plateforme MLB avec une architecture de type traction au lieu de la propulsion sur l’ID.3 actuelle (et tous les autres modèles électriques du groupe Volkswagen conçus sur cette plateforme permettant aussi d’avoir quatre roues motrices). Les journalistes allemands annoncent une production organisée à Cologne, même si Ford prépare une grosse réduction de ses effectifs européens.