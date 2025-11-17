Le gouvernement décide lui-même de se calmer sur le malus automobile

Le malus écologique français au CO2 doit atteindre 80 000€ en 2026 au lieu de 70 000€ actuellement. Son plafond grimpera ensuite à 90 000€ en 2027, avec un barème du malus masse également augmenté dans les deux années à venir (il sera activé dès 1 500 kg pour les véhicules thermiques sans hybridation à partir du 1er janvier 2026).

En 2028, le malus écologique CO2 devait même atteindre pour la première fois une somme à six chiffres (100 000€) pour tous les véhicules arrivés à son plafond (188 g/km), avec également des mesures additionnelles sur la masse (mais aussi d’autres dispositifs pénalisant un peu plus les voitures neuves thermiques notamment pour les sociétés). Mais sous l’impulsion d’un amendement proposé par le gouvernement lui-même ce matin dans le cadre des négociations parlementaires, le durcissement des malus pour l’année 2028 a été annulé.

La fiscalité automobile ne changera pas en 2028

Après ces négociations et cet amendement, le malus écologique CO2 de 2028 restera identique à celui de l’année 2027 (soit logiquement 90 000€ au maximum tout de même à partir de 190 g/km !). La Guyane a été par ailleurs exonérée totalement du malus écologique (pour des raisons liées à ses infrastructures ne permettant pas aux automobilistes d’y acheter des voitures électriques) et les territoires ultramarins échappement au durcissement du malus. Les loueurs de courte durée auront droit, grâce à l’adoption d’un autre amendement, à un abattement de 20 % du malus lors de l’achat de véhicules neufs.

L’Assemblée a également acté une proposition visant à étendre l’exonération au malus masse 2026 à tous les véhicules neufs électriques y compris ceux ne répondant pas à l’éco-score (souvent construits hors d’Europe), mais aussi une exonération totale des familles de trois enfants et plus au malus masse (alors qu’elles ont actuellement droit à un abattement de 200 kg).

Il faut maintenant passer au Sénat

Comme le rappellent les spécialistes de Flottes Automobiles, ces amendements votés au sein de l’Assemblée nationale doivent maintenant être examinés par le Sénat en vue de leur adoption définitive. Mais c’est bien un maintien de la grille de malus CO2 2027 qui se dessine pour l’année 2028, avec quelques aménagements positifs sur le malus masse pour les voitures électriques neuves construites hors de l’Europe, les familles nombreuses mais aussi d’autres assouplissements plus généreux pour les territoires ultramarins.