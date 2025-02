Le Jeep Avenger électrique devient plus abordable

36 500€. Voilà ce que coûte normalement le Jeep Avenger électrique, un petit SUV urbain de 156 chevaux équipé de batteries de 54 kWh de capacité brute, soit le même groupe motopropulseur que celui du Peugeot E-2008, du DS 3 E-Tense, de l’Alfa Romeo Junior Elettrica ou encore de l’Opel Mokka Electric tous sensiblement plus chers.

A l’heure où les modèles électriques familiaux plus gros commencent à s’approcher des 40 000€ (par exemple le Volkswagen ID.4 grâce à une grosse promotion ou le Toyota bZ4x affiché 34 900€), ces niveaux de prix paraissent élevés pour des modèles dont la polyvalence et les prestations restent très en-dessous de celles de ces derniers. Voilà pourquoi après la citadine Peugeot E-208 abaissée à 28 000€, le groupe Stellantis affiche cette fois une belle remise pour le Jeep Avenger électrique. Le voilà à 32 500€ avant bonus électrique, ce qui le met chez nous à 30 500€ après bonus (ou à 28 500€ pour les plus bas salaires ayant droit aux 4 000€ de bonus). Jeep France affiche par ailleurs un forfait de location à 199,55€ par mois sur 49 mois, mais avec 6 000€ de premier loyer (et le montant du bonus écologique à déduire de cette somme).

Ça commence à devenir intéressant ?

Un SUV électrique citadin à 30 000€ et un SUV électrique citadin à plus de 36 000€, ce n’est évidemment pas la même chose. Reste qu’on parle d’un modèle à l’autonomie maximale réduite (moins de 200 kilomètres sur l’autoroute à 130 km/h) et moins spacieux que les nouveaux Citroën ë-C3 Aircross et Opel Frontera, affichés respectivement à 31 600€ et 31 500€ en versions haut de gamme (et dès 25 400€ et 29 000€ pour l’entrée de gamme moins équipés). Mais ces derniers disposent de batteries encore plus petites et d’un moteur moins puissant (113 chevaux).

