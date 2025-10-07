Le nouveau Citroën C5 Aircross fait déjà un petit effort de prix

Après sa petite C3 et son SUV urbain le C3 Aircross, Citroën vient de renouveler son modèle familial le plus important de la gamme. Le C5 Aircross est en effet passé à sa seconde génération de modèle, reprenant la plateforme STLA Medium comme ses cousins le Peugeot 3008, l’Opel Grandland et le tout nouveau Jeep Compass.

Ce nouveau C5 Aircross adopte aussi les mêmes groupes motopropulseurs que les autres véhicules similaires du groupe et se veut le modèle le plus abordable du groupe dans cette catégorie. Mais sachant que ses rivaux internes à Stellantis pratiquent tous des remises, il se retrouvait plus cher que l’Opel Grandland en prix de base grâce à la promotion mise en place chez le constructeur allemand (34 680€ pour le Grandland Edition de 145 chevaux au lieu de 38 990€).

A partir de 34 300€

Voilà sans doute pourquoi le nouveau C5 Aircross a déjà droit à une petite remise de 690€ dans sa version de base (essence 145 chevaux en finition You), le positionnant à 34 300€ au lieu de 34 990€. Cela ne fait que 2% dans l’absolu, mais ça lui suffit pour rester le modèle le moins cher du groupe.

A titre de comparaison, le Grandland démarre donc à 34 680€ en ce moment et le Peugeot 3008 à 36 700€ au lieu de 40 000€ tout rond. De son côté, le Jeep Compass s’affiche à partir de 37 690€ au lieu de 39 190€. Dans la famille, c’est l’Américain qui se veut le modèle le plus « haut de gamme ».

L’électrique aussi remisée

La version électrique du nouveau C5 Aircross est également concernée par ces remises, avec un ticket d’entrée abaissé à 38 490€ au lieu de 40 290€ normalement. Là aussi, il fait mieux que ses cousins : l’Opel Grandland remisé demande au moins 41 020€ avec cette technologie, le Peugeot 3008 43 590€ et le Jeep Compass coûte 43 890€ avec le même groupe motopropulseur.

