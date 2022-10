Le pack Piste enfin disponible sur la Tesla Model 3 Performance

La Tesla Model 3 existe en trois versions : le modèle de base (53 490€), la variante Grande Autonomie (62 490€) et la Performance (66 490€, conçue pour ceux qui recherchent une berline électrique réellement sportive. Grâce à une gestion adaptée de son groupe motopropulseur et du refroidissement de ses batteries, cette Model 3 Performance impressionne par ses accélérations et son efficacité dynamique. Y compris sur circuit où l'Américaine fait montre d'une agilité très surprenante et même d'un comportement dynamique plaisant à la limite. Lors de sa présentation en 2019, les communicants de Tesla nous promettaient déjà l'arrivée d'un pack Piste pour rendre cette Model 3 Performance encore plus efficace en conduite extrême.

Trois ans plus tard, ce pack Piste apparaît enfin au catalogue français de la marque. Il coûte 5 990€ et se compose de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 au profil semi-slick (taille 245/35ZR20 XL), de jantes « Zero-G » spécifiques de 20 pouces à écrous centraux, de capteurs de pression des pneus BLE et de plaquettes de freins avant et arrière à hautes performances.

Moins d'autonomie, forcément

Tesla précise que ce pack Piste fera baisser l'autonomie de la Model 3 Performance, ce qui paraît logique compte tenu de la taille des jantes et du profil radical des pneus semi-slick. Il faudra programmer un entretien dans un Service Center de Tesla pour équiper votre Model 3 Performance de ce pack. Et après, oserez-vous prévoir quelques journées circuit avec votre Tesla ainsi pourvue ? Théoriquement, il y a sans doute de quoi voler dans les plumes des propriétaires de BMW M3 ou de Mercedes C63 AMG en piste...