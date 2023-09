Le Pape en Mercedes G à Marseille, Macron et Charles III avec des autos très différentes

La semaine dernière, la rédaction de Caradisiac se demandait dans quelle voiture paraderait le pape François lors de sa grande visite à Marseille programmée ce week-end. Comme elle l’imaginait alors, c’est bien le vénérable Mercedes Classe G blindé qui a servi de papamobile au souverain pontife dans les rues de la cité phocéenne. Celui-là même qui avait été utilisé pour la première fois par Jean-Paul II dans les années 80 puis modernisé par la marque à l’étoile quelques années plus tard.

Depuis, il avait assuré de nombreux déplacements officiel et transporté trois papes différents. Un véhicule qui n’a théoriquement pas le droit de circuler dans la ZFE de Marseille, puisqu’il est a priori basé sur le Classe G de la génération lancée en 1990 avec donc un classement « hors vignette Crit’Air ». Mais comme Jésus-Christ marchant sur les eaux de la Mer de Galilée, le pape a sans doute le pouvoir de déroger à cette règle entrée en application le 1er septembre 2022 à Marseille. A noter que dans les rues étroites autour de la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, il a aussi été vu dans une Fiat 500L.

Emmanuel Macron en DS 7 Elysée

statutaire, Charles III en Bentley ostentatoire Du côté du Président de la République Française et du roi d’Angleterre, la comparaison automobile était intéressante. Du côté d’Emmanuel Macron, il a été décidé de ressortir le DS 7 Elysée, conçu par DS Automobiles pour les déplacements du plus haut représentant de France et équipé d’un blindage complet en plus de son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 300 chevaux respectant parfaitement les normes antipollution européennes actuelles.

Quant au souverain anglais, il est venu avec sa gigantesque Bentley Royal State Limousine, dont la conception remonte à l’année 2002 (à l’époque, elle servait à la reine Elisabeth II). Son V8 de 6,75 litres n’est plus du tout à la pointe de la technologie, mais il permet de mouvoir confortablement ce gros bébé de plus de 3,3 tonnes sur la balance. A côte d’un DS 7 et comme vous pouvez le constater dans la photo ci-dessus, elle paraît tout simplement énorme !