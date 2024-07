Le patron d’Alfa Romeo inquiet des prochaines limites de rejets de CO2

Elle s’appelle CAFE, pour Corporate Average Fuel Economy, et agace de plus en plus le monde automobile. Dès 2025, elle contraindra les constructeurs à limiter les rejets moyens de CO2 à 81 g/km sous peine de lourdes amendes qui se chiffrent en milliards d’euros.

Pour atteindre ce chiffre, les ventes de modèles électriques sont indispensables, environ une voiture à électrons pour quatre thermiques, mais le compte n’y est pas.

Le patron d’Alfa Romeo, mais aussi du business unit véhicules utilitaires du groupe Stellantis, le confirme auprès de nos confrères d’autoactu et alerte sur les grandes difficultés que cette réglementation engendre : « En 2025, en ordre de grandeur, si vous n’avez pas 20 % de votre mix en voitures électriques, vous payez la facture […] Ce qui signifie que vous devez doubler ou tripler votre mix EV. »

Pour ce qui est des véhicules utilitaires seuls, il précise que pour atteindre ces 20 % de mix électrique, il doit monter à 70 % de part de marché. Son constat est simple : « soit je crashe les prix des voitures et évidemment, cela va vite s’arrêter, soit on ne fait pas le mix et on paie des crédits, soit on réduit le thermique. Personne ne se rend compte du mur qui arrive ». Produire moins de voitures thermiques serait alors une solution… pour le moins radical.

Décaler les immatriculations à janvier

Concernant la marque Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato se montre confiant grâce au lancement du Junior. Toutefois, il précise que la production entre les modèles électriques et thermiques sera maîtrisée, comme ce fut le cas en 2020 et 2021. À cette époque, les constructeurs ont déjà connu des difficultés pour répondre aux exigences de l’Europe. La solution était alors d’attendre le début de l’année suivante pour immatriculer les voitures. Seulement, « les ordres de grandeurs en mix n’ont rien à voir. Donc on va avoir en 2025 un truc super cool à vivre, je vous l’annonce ! »