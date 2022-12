Le Peugeot 3008 de 3ème génération ressemblera-t-il à la 408 ?

L’actuel Peugeot 3008 de seconde génération a été lancé en 2016 et restylé en 2020. Son grand frère 5008 profitant d’un intérieur à sept places, lui, est sur le marché depuis 2017 et il a lui aussi eu droit au ravalement de façade de mi-carrière en 2020. Ce qui signifie naturellement que ces deux modèles se rapprochent de la fin de carrière. Dans un contexte où le tout nouveau Renault Austral semble assez bien parti, les deux crossovers familiaux de la marque au lion vont devoir rester au catalogue jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Pour cela, ils proposeront dès le début de l’année 2023 une inédite motorisation micro-hybride essence de 136 chevaux, appelée à remplacer le bloc Puretech 130 chevaux. Permettant de rouler jusqu’à 1 kilomètre à faible vitesse en ville et de profiter d’un surplus de couple à bas régime, ce moteur s’ajoutera aux déclinaisons hybrides rechargeables et diesel. Mais dès 2024, il fera peau neuve avec l’arrivée de la troisième génération pour répondre aux concurrents les plus récents et modernes.

Un style inspiré de celui de la Peugeot 408 ?

Rappelons que Peugeot vient de changer de patron de design, Matthias Hossann remplaçant Gilles Vidal parti chez Renault. En profitera-t-il pour apporter une petite rupture de style sur la nouvelle version du véhicule le plus important de Peugeot ? Les illustrateurs de Kolesa l’imaginent ressemblant à la récente berline 408, avec des proportions (virtuelles) simplement moins dynamiques (et une poupe façon « fastback »). Ce futur 3008 de troisième génération devrait laisser le choix entre des motorisations hybrides et électriques, mais sans doute plus de diesel. Il sera officiellement présenté d’ici la fin de l’année 2023 ou au début 2024 au plus tard.