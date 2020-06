Le nouveau Porsche Cayenne GTS en avance

Les gammes Cayenne et Cayenne Coupé accueillent un nouvel élément avec le renouvellement de la version GTS, déjà proposée sur la précédente génération. L'ambiance est résolument sportive avec les jantes spécifiques à gros diamètre, le freinage surdimensionné et surtout les sièges baquets mêlant cuir et Alcantara avec le logo GTS sur le dossier.

La grosse nouveauté pour le Porsche Cayenne GTS est l'abandon du V6 3.6 440 ch au profit du V8 4.0 biturbo de la Panamera GTS. La puissance grimpe ainsi à 460 ch et le couple à 620 Nm pour un gros bébé de plus de deux tonnes capable de franchir les 100 km/h, départ arrêté, en 4,5 secondes avec une vitesse maximale de 270 km/h.

Sur ces photos, vous aurez probablement noté les protections de carrosserie assez visibles sur le GTS Coupé et surtout ce diffuseur arrière inédit qui intègre deux sorties d'échappement. Un équipement qui serait une option selon la source à l'origine de ces premières images. Les tarifs débuteraient à 114 087 € pour le Cayenne GTS et 118 490 € pour le Cayenne GTS Coupé.