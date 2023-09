La marque de boisson énergisante Red Bull soutient bon nombre de champions et disciplines. La vidéo qui suit illustre parfaitement cela avec un run spectaculaire alignant les véhicules les plus performants sponsorisés par l'entreprise au taureau. Sur la grille de départ, une Peugeot 208 de rallycross et un crossover Puma de WRC, la Moto GP KTM RC16, un utilitaire survolté Ford E-Transit ainsi que la RB8 victorieuse du Championnat du monde de Formule 1 en 2012 avec Sebastian Vettel.

Le run ultime : Peugeot 208 de Rallycross contre F1 et Moto GP

Une course riche en rebondissements

L'épreuve se montre particulièrement intéressante : chaque véhicule a ses points forts et faiblesses sur cet exercice. Le "SuperVan" de 2040 chevaux et les voitures promettent un départ canon avec 600 canassons pour la Peugeot 208 de rallycross et 550 chevaux pour l'ancienne Ford Puma de WRC, la KTM combine un moteur démoniaque de 270 chevaux et un poids plume tandis que la Formule 1 affiche une puissance de 850 chevaux à maîtriser sur une piste poussiéreuse, avec un châssis très rigide et seulement deux roues motrices. Sans surprise, de multiples dépassements animent la course après le feu vert. Pour visionner la drag race Red Bull, cliquez sur lecture.