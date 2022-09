Le Smart #1 à 39 990€ : les DS 3 E-Tense, Peugeot e-2008 et Hyundai Kona peuvent-ils lui résister ?

Fini le temps où la gamme de Smart se résumait à une micro-citadine proposée en deux et quatre places. Alors que la division urbaine de Mercedes-Benz dépend désormais à 50% de fonds chinois depuis l'entrée de Geely à son capital, Smart lance sur le marché son tout premier SUV. Modèle 100% électrique, le #1 (oui, le dièse fait bien partie de son nom officiel) mesure 4,24 mètres de long et s'inscrit dans la catégorie des SUV les plus compacts (Peugeot 2008, DS 3, Hyundai Ionic, Nissan Juke, Kia Stonic, Renault Captur...). Et quand on le compare aux quelques autres véhicules 100% électriques du segment, il y a de quoi craindre un peu pour les concurrents établis.

Le Smart #1 démarre à 39 990€. Certes, un Hyundai Kona Electric ne demande que 36 900€ en prix de base. Mais il se contente alors d'un moteur de 136 chevaux et d'une capacité de batterie de 39 kWh, autorisant une autonomie maximale de 305 kilomètres. De son côté, le Peugeot e-2008 se négocie à partir de 38 750€. A ce prix, le Français compose avec un moteur de 136 chevaux et des batteries de 50 kWh offrant 337 kilomètres d'autonomie maximale. Positionné comme un modèle « premium », le nouveau DS 3 affiché 41 700€ revendique 156 chevaux pour 50,8 kWh de capacité nette en batterie, permettant de rouler 402 kilomètres sur une seule charge. Quant au cousin allemand le Mokka-e, il débute à 38 600€ en finition GS Line avec les mêmes caractéristiques techniques que le Peugeot e-2008. Or, le Smart #1 possède des batteries de 66 kWh et un groupe motopropulseur de 272 chevaux.

Plus d'autonomie, plus de puissance et plus d'équipement

Pouvant aller jusqu'à 440 kilomètres d'autonomie WLTP, ce Smart #1 beaucoup plus puissant que ses concurrents profite aussi d'un bien meilleur niveau d'équipement à tarif égal : dans sa finition de base Pro+, il possède déjà le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, l'assistant à vision 360 degrés, le système d'assistance « stop & go » dans les bouchons, les radars de recul, la climatisation bi-zone, le toit panoramique, les jantes 19 pouce ou encore un écran tactile de 12,8 pouces compatible Apple Carplay et Android Auto. Pour obtenir des équipements similaires chez la concurrence, il faut dépasser de très loin les 40 000€. Bref comme le MG ZS (32 990€ avec ses petites batteries), le Smart #1 mise sur des prix très agressifs pour convaincre la clientèle. Et même si notre premier essai de l'auto montre qu'il est encore loin d'être parfait, il semble bien plus séduisant que son rival chinois.

