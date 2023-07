Quel passionné d’automobiles ne s’amuse pas à reconnaître le modèle d’une voiture rien que par le son du moteur ? Architecture à plat, V8, V10 ou V12, chaque moteur à son timbre et certains constructeurs s’illustrent encore par une « signature sonore » unique.

C’est le cas par exemple du V8 de la Jaguar F-Type. Un bloc au son caverneux et rageur, inimitable. Pour éviter qu’un tel plaisir sonore ne parte aux oubliettes, Jaguar a décidé de le faire enregistrer dans une chambre spécifique du centre d’ingénierie de Gaydon, au Royaume-Uni. Le modèle est une F-Type R 75 dont le V8 suralimenté développe 575 ch et 700 Nm de couple.

La bande-son est alors archivée à la British Library, la bibliothèque nationale située à Londres et qui détient déjà plus de 170 millions de références. Déposer le bruit d’un moteur au sein de cette librairie peut paraître assez étonnant.

Pourtant, la conservatrice des sons de la faune et de l’environnement de la British Library, Cheryl Tipp, déclare que « nous sommes ravis de pouvoir préserver les enregistrements du moteur V8 de la F-Type pour les passionnés et les auditeurs du monde entier. Alors que la production de ce moteur touche à sa fin, ce bruit unique prend sa place dans les archives nationales, aux côtés d’autres sons qui ne peuvent plus être entendus aujourd’hui ».

" Disponible pour les générations à venir "

De son côté, l’ingénieur du son de Jaguar, Charles Richardson, indique que « le V8 suralimenté de la F-Type produit un son unique grâce au travail d’optimisation méticuleux que nous avons appliqué à l’ensemble du groupe motopropulseur, en particulier aux systèmes d’admission et d’échappement. Nous voulons que les sons que vous ressentez au volant de la F-Type R 75 soient disponibles pour les générations à venir. L’archiver avec la British Library nous permet de le faire, et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers. »

Le son du V8 Jaguar entre dans la postérité

C’est peut-être le moment de faire de même avec le moteur V12 de la Ferrari Enzo ou le flat-six de la Porsche Cayman GT4 RS ! Il y a tant de moteurs à enregistrer… Nous avions d'ailleurs réalisé un comparatif sur les plus belles sonorités du marché.

Désormais, les ingénieurs du son passent du temps pour tenter de rendre les voitures électriques plus sympas à l’oreille. L’Abarth 500 a nécessité 6 000 heures de travail et Ferrari a déposé un brevet pour le système de sonorisation de son prochain modèle électrique prévu en 2025. On peut espérer un résultat meilleur que celui de la Renault Zoé, dont la « Z.E voice » ne fait guère tourner les têtes dans la rue.