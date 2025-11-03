Le Tesla Model Y d’entrée de gamme baisse son prix grâce à la prime CEE
Le constructeur américain a obtenu le score environnemental lui permettant de bénéficier de la prime CEE. Le Model Y Standard s’approche désormais des 35 000 €.
Après une période plus qu’incertaine suite aux prises de position d’Elon Musk et la vague de défiance vis-à-vis de la marque, les esprits se sont calmés et les choses rentrent dans l’ordre.
Désormais, Tesla passe à l’offensive ! Restylé en début d’année, le Model Y a droit à sa version de base Standard depuis le mois dernier avec au menu un équipement loin d’être au rabais (suppression de l’écran arrière tactile, des sièges chauffants arrière et de la sellerie cuir végan remplacée par du tissu) et une autonomie homologuée de 534 km. Surtout, la marque le propose à partir de 39 990 €, un prix qui devrait consolider son retour puisqu’il s’est classé à la tête des ventes en Europe en septembre dernier.
Mais ce n’est pas tout, Tesla annonce que cette version est éligible à la prime CEE abaissant son prix à 36 890 € selon le niveau d’éligibilité, voire 35 790 € selon le niveau de revenus. La version Standard étant produite à Berlin en Allemagne, voici ce qui explique pourquoi il bénéficie de ce coup de pouce.
Moins cher que ses concurrents français
C’est à partir du 8 novembre qu’il sera possible de passer commande de cette version Standard. En profitant du maximum d’aides, le Renault Scénic ne peut s’aligner (37 220 €) tout en étant homologué pour 429 km. Même constat du côté de Peugeot puisque le E-3008 démarre au mieux à 37 250 €, même si son autonomie est plus proche avec 526 km.
