Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Tesla Model Y

Le Tesla Model Y d’entrée de gamme baisse son prix grâce à la prime CEE

Dans Pratique / Conseils d'achat

Julien Bertaux

0  

Le constructeur américain a obtenu le score environnemental lui permettant de bénéficier de la prime CEE. Le Model Y Standard s’approche désormais des 35 000 €.

Le Tesla Model Y d’entrée de gamme baisse son prix grâce à la prime CEE
Le Tesla Model Y en version Standard s'approche des 35 000 € dans le meilleur des cas.

Après une période plus qu’incertaine suite aux prises de position d’Elon Musk et la vague de défiance vis-à-vis de la marque, les esprits se sont calmés et les choses rentrent dans l’ordre.

Désormais, Tesla passe à l’offensive ! Restylé en début d’année, le Model Y a droit à sa version de base Standard depuis le mois dernier avec au menu un équipement loin d’être au rabais (suppression de l’écran arrière tactile, des sièges chauffants arrière et de la sellerie cuir végan remplacée par du tissu) et une autonomie homologuée de 534 km. Surtout, la marque le propose à partir de 39 990 €, un prix qui devrait consolider son retour puisqu’il s’est classé à la tête des ventes en Europe en septembre dernier.

Mais ce n’est pas tout, Tesla annonce que cette version est éligible à la prime CEE abaissant son prix à 36 890 € selon le niveau d’éligibilité, voire 35 790 € selon le niveau de revenus. La version Standard étant produite à Berlin en Allemagne, voici ce qui explique pourquoi il bénéficie de ce coup de pouce.

Moins cher que ses concurrents français

C’est à partir du 8 novembre qu’il sera possible de passer commande de cette version Standard. En profitant du maximum d’aides, le Renault Scénic ne peut s’aligner (37 220 €) tout en étant homologué pour 429 km. Même constat du côté de Peugeot puisque le E-3008 démarre au mieux à 37 250 €, même si son autonomie est plus proche avec 526 km.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Tesla Model Y

Tesla Model Y

SPONSORISE

Actualité Tesla

Voir toute l'actu Tesla

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité