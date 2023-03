Le Tesla Model Y restylé aussi au programme

Plus que quelques heures à attendre avant le fameux Tesla Investor Day, ce « Master Plan 3 » annoncé par Elon Musk il y a quelques jours qui sera organisé ce soir au Texas sur le site du constructeur. Comme lors des deux précédents évènements du même genre, le patron du constructeur de voitures électriques y fera sans doute quelques révélations fracassantes : d’après les derniers bruits de couloir, il doit dévoiler la version restylée de la Model 3 et préciser le projet de sa nouvelle voiture d’entrée de gamme, la fameuse « Model 2 » ou Model C » attendue depuis de longues années pour positionner Tesla sur les autos compactes à 25 000 dollars.

Mais ce n’est pas tout : on parle également de la version restylée du Model Y actuel, un SUV lancé en 2020 basé sur la plateforme de la Model 3. Elon Musk pourrait donner ce soir des détails sur la variante améliorée de l’engin, dont la production serait prévue pour l’année prochaine et désigné « projet Juniper » en interne d’après des sources citées par Automotive News. La teneur des modifications de ce véhicule sera similaire à celles prévues pour la Model 3 « projet Highland ». Cette dernière doit démarrer sa production dès la rentrée prochaine, ce qui signifierait que la carrière de la Model 3 actuelle est déjà quasiment terminée.

Une toute nouvelle plateforme à venir

Si les Model 3 et Model Y restylées devraient conserver leur plateforme actuelle de seconde génération, les prochaines nouveautés de Tesla reposeront probablement sur celle de troisième génération, dont la conception permettra de réduire les coûts de construction. On a aussi hâte de voir si Tesla va réussir à faire homologuer une version véritablement autonome de son FSD permettant théoriquement de laisser la voiture conduire toute seule, dont l’efficacité est vivement critiquée aux Etats-Unis par la NHTSA.