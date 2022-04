Le Top 10 des voitures les plus vendues en Europe

Le marché automobile européen est un marché important dans le monde. Ainsi en 2021, presque douze millions de véhicules (11 750 167 exactement) ont été vendus sur ce continent. Et pourtant, ce volume de vente est le plus bas enregistré depuis 1985. Entre 2020 et 2021, le marché a perdu 1,7 % de ses ventes. La cause de cette baisse est connue, c’est le manque de composants électroniques (les semi-conducteurs) qui a entraîné des fermetures de sites, des retards de livraisons, etc. Et 2022 devrait marquer une nouvelle baisse des ventes avec la guerre en Ukraine qui perturbe les constructeurs qui ont des usines de sous-traitants dans ce pays.

L’Allemagne, pays de l’automobile

De tous les pays qui composent le marché européen de l’automobile*, c’est l’Allemagne qui avec 2 622 199 voitures vendues en 2021 (malgré un marché allemand qui accuse une baisse de 10,2 % par rapport à 2020) est en tête des ventes sur le continent européen. La France est à la deuxième place avec 1 657 010 véhicules (+ 06 % par rapport à 2020) alors que le Royaume-Uni suit juste derrière avec 1 647 760 ventes (+1 % par rapport à 2020). Vient ensuite l’Italie (1 465 886 + 5,8 %), l’Espagne avec 882 853 ventes (-1,1 %). Les autres pays sont en dessous des 500 000 ventes annuelles, tandis que Chypre est le Petit Poucet, avec seulement 9 393 véhicules vendus en 2021.

Des électriques qui progressent

La baisse de 1,7 % constatée sur le marché européen en 2021 n’a pas vraiment impacté les voitures électriques et hybrides qui ont vu leurs ventes progresser dans de fortes proportions en 2021. Grâce aux incitations fiscales, les ventes de ces véhicules représentent 19 % des immatriculations européennes. Parmi les marques qui tirent leur épingle du jeu, on peut citer Tesla qui avec 167 969 véhicules vendus fait un très bon score en 2021 (+70,9 % par rapport à 2020). C'est grâce à la Tesla Model 3 qui se classe dans le Top 50 des ventes (elle est dix-septième) que le constructeur américain progresse. Les constructeurs chinois (spécialisés dans l’électrique et l’hybride) font aussi un bond en avant même si leurs ventes sont encore réduites. Ainsi, 65 737 modèles chinois ont trouvé preneur en 2021, ce qui représente une hausse de 113,1 % par rapport à 2020.

Les Asiatiques en pleine forme

Dans les belles progressions on peut citer le groupe Hyundai-Kia (+ 20,5 %), Suzuki voit également ses ventes augmenter de 14,2 %, Subaru de 9,4 %, mais là il s’agit d’un petit volume de ventes avec 21 022 exemplaires. Plus significative est l’augmentation des ventes de Toyota (+ 9 %) qui affichent un volume important avec 753 426 véhicules vendus en 2021 dont la Toyota Yaris classée septième. Malgré une baisse, les plus gros volumes de vente proviennent du groupe VW (2 939 787 véhicules -3,4 %) qui place encore une fois sa Volkswagen Golf en tête des ventes, de Stellantis (2 381 030 véhicules -1,6 %) dont les Peugeot 208 et Peugeot 2008 occupent respectivement la deuxième et la cinquième place, de l’Alliance Renault Nissan avec une Renault Clio qui arrive en quatrième position. Il faut noter qu’avec 1 407 301 véhicules vendus en 2021, le Renault Group sans Nissan et Mitsubishi est en baisse de 11 %, Nissan Group de 14,1 % et Mitsubishi de 29,2 %.

Berlines et SUV au coude à coude

Parmi les voitures qui se vendent le mieux on trouve bien entendu les SUV, qu’ils soient citadins, compacts ou familiaux. La catégorie de ces véhicules représente presque la moitié des ventes européennes avec un total de 5 342 705 véhicules vendus. Mais les berlines (citadines, compactes, familiales, routières) n’ont pas dit leur dernier mot et dépassent même les SUV avec 5 708 065 immatriculations. Les grands perdants sont toujours les monospaces et ludospaces dont les ventes chutent de 35,1 % par rapport à 2020 (242 347 véhicules).

*Les données sur le marché européen de Jato Dynamics concernent vingt-huit pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Ireland, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.