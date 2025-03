Volkswagen possède déjà de nombreux SUV très compacts dans sa gamme : le T-Cross (4,13 mètres de long), le Taigo (4,27 mètres de long) et le T-Roc (4,23 mètres de long mais avec une plateforme proche de celle de l’ancienne Golf). Alors que le T-Roc doit prochainement passer à une toute nouvelle génération de modèle, voilà un nouveau SUV Volkswagen encore plus petit qui fait son apparition de l’autre côté de l’Océan Atlantique (et plus précisément au Brésil).

On ne connaît pas encore sa taille exacte mais il mesurerait environ quatre mètres de long tout rond d'après les journalistes présents lors de sa présentation officielle comme ceux de Motor1, soit le gabarit d’une citadine classique et même très légèrement moins. Son style rappelle celui du récent Tiguan de troisième génération, avec une silhouette un peu plus « dynamique » et une poupe qui ressemble assez peu aux autres modèles de la gamme Volkswagen.

Sa planche de bord paraît moderne, même si on parle d’un modèle à la vocation d’entrée de gamme. Sous le capot, l’engin disposera de petits moteurs essence de 1,0 litre compatibles avec l’éthanol, ce carburant très bien implanté sur le marché automobile brésilien.

Et pour l’Europe ?

Pour l’instant, ce modèle conçu sur la plateforme de la Polo se destine à l’important marché automobile brésilien et de la région. Mais souvenons-nous que le Taigo qu’on connaît chez nous s’est d’abord lancé sous le nom « Nivus » précisément sur ce marché brésilien. Il n’est théoriquement pas impossible de le retrouver à moyen terme dans la gamme du constructeur en Europe, d’autant plus qu’il ferait un concurrent parfait aux petits SUV du genre du Jeep Avenger (4,07 mètres de long). Mais pour l’instant, Volkswagen n’a pas communiqué de façon officielle sur ce sujet. Et l’idée même du lancement en 2025 d’un nouveau modèle entièrement thermique et sans la moindre hybridation est peut-être problématique sur notre marché.