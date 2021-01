Les essais de Soheil Ayari : Cupra Formentor : vraiment sportif?

Reprenant l'appellation d’une étroite péninsule située à l'extrême Nord de l'île de Majorque, le Formentor est à mi-chemin entre une berline et un SUV compact. Pour cette première, Cupra a conçu un modèle à la silhouette musclée qui se caractérise par des lignes de caisse marquées, en particulier sur la partie arrière, et par quelques touches de chrome sur le logo qui rappelle celui du film Transformers ainsi que sur certaines versions des jantes 19 pouces.

Une teinte que l’on retrouve également dans l’habitacle et notamment sur le volant, les aérateurs et au niveau des surpiqûres. Pour le reste, le dessin de la planche de bord est très proche de celui de la dernière Seat Leon, à l'exception de l’écran multimédia, qui mesure ici 12 pouces.

Sous son capot, le Formentor sera disponible avec des motorisations classiques dans le groupe Volkswagen, que ce soit en essence, diesel ou même hybride rechargeable, mais on s’intéresse aujourd'hui à la version la plus puissante, à savoir le 2.0 TSI de 310 ch couplé à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale. Et cette dernière ne sera pas de trop au vu des conditions difficiles qui nous attendent sur le circuit de la Ferté Gaucher, avec au programme de la pluie mais aussi une température dépassant tout juste les 0°.

Difficile donc de vérifier les performances annoncées par le constructeur, avec notamment un 0 à 100 km/h abattu en 4,9s, mais notre pilote maison Soheil Ayari va-t-il être séduit par le premier modèle de cette nouvelle marque, c’est ce que nous allons voir.

Prix de notre modèle d'essai : 49 970 €

Le Cupra Formentor 2.0 TSI 310 ch est commercialisé au prix de 44 670 €. Notre modèle d’essai est pourvu de quelques options qui font grimper la facture à l’image de la peinture Gris Magnétique mat (2 000 €), des jantes alliage Ultimate Black Copper (1 050 €) et du système de freinage Brembo Sport de 270 mm de diamètre (2 250 €), soit un prix total de 49 970 €.

À retenir

On aurait pu craindre que Soheil soit gêné par le positionnement du Formentor, proche d’un SUV, mais ce ne fut pas le cas. L’équilibre de l’auto l’a séduit. Dommage que les qualités dynamiques soient dégradées par la gestion de la boîte de vitesses qui handicape la conduite sur piste.

