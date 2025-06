Les Flottes publiques préfèrent les constructeurs français

Une petite lueur dans la grisaille. Depuis le début de l’année les acteurs publics échappent à la morosité ambiante. Entre janvier et avril, Les flottes publiques ont mis à la route 44 430 véhicules, soit une hausse de 1,42 % par rapport à la même période en 2024.

Une progression modeste, mais notable dans un contexte globalement défavorable (-8,75 % à fin avril), selon les données compilées par l’Arval mobility Observatory.

L’hybride et les constructeurs français en tête

L’hybride simple domine les immatriculations, avec près de 30 % de parts de marché, devant l’essence (22,54 %) et l'électrique (21,5 %). Ce dernier chiffre dépasse nettement la moyenne observée sur l’ensemble des flottes, fixée à 16,75 %.

Dans le top 10 des véhicules particuliers les plus immatriculés par les services publics, les marques françaises occupent une position dominante. Renault, Peugeot et Citroën trustent le haut du classement. En tête, la Renault Clio (version essence) avec près de 2 000 unités immatriculées, devance la Citroën C3 (1 178 unités) et la Peugeot 208 (947 unités), en recul par rapport à 2024.

La Clio E-Tech full hybrid se place quatrième du classement, tandis que plusieurs modèles Stellantis – Peugeot 208, 2008 et 3008 – complètent l’offre en motorisations à faibles émissions. Deux modèles 100 % électriques intègrent le top 10 : la Peugeot e-208 (6e) et la nouvelle Citroën ë-C3 (10e), signalant une réelle percée du tout électrique dans les achats publics.

VUL le diesel domine toujours

Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) affiche une croissance de 2,14 % sur les quatre premiers mois de l’année. Ici encore, les marques françaises dominent. Le Renault Trafic prend la tête (541 unités), devant le Master et le Peugeot Partner (522 unités). Le Citroën Jumper complète le podium (496 unités).

Si le diesel reste ultra-majoritaire dans le top 8, la dynamique électrique s’installe petit à petit. Le Peugeot e-Partner se hisse à la cinquième place avec 403 immatriculations. Preuve que les entreprises publiques électrifient davantage leurs parcs que les sociétés privées et que le marché global.