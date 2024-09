Les grosses promos sont de retour, la R17 aussi

Les promos font leur grand retour

Il fut un temps, pas si lointain, ou un vendeur automobile riait au nez de son client lorsque ce dernier osait réclamer une remise, pénurie de modèles disponibles aidant. Cette période semble bien révolue. Les ventes fléchissant et les stocks augmentant, la négo fait son retour et les bons plans de promos aussi. Ainsi, il est désormais possible de s'offrir une Ford Focus avec 22,9% de ristourne, et une Seat ibiza qui affiche carrément - 24%, ce qui place l'Espagnole toute proche de la Dacia Sandero. De quoi hésiter.

Scenic rime très bien avec électrique

Dépassées les Françaises électriques ? Pas toutes visiblement. Cette semaine, Olivier Pagès s'en est allé ausculter la version 60 kWh de la Renault Scenic E-Tech et bien lui en a pris, car c'est une bonne surprise. L'auto au losange est habitable, parfaitement assemblée et d'un dynamisme acceptable, tout comme son autonomie. Même si le système de charge rapide et en option. En plus, son tarif est parfaitement bien placé, à 35 990 euros, bonus compris. Peu de marques occidentales peuvent mieux dire.

La R17 se paie un resto

La nostalgie séduit. Pourquoi s'en priver ? Puisque les clients sexagénaires rêvent des autos qui les ramènent à leur enfance, Renault va leur en donner. Après la R5 et avant la R4, voilà la R17 revisitée, disons plutôt restomodée pour jargonner comme au 21e siècle. Le bon vieux coupé a été confié au designer Ora-ïto dont c'est la première incursion dans l'automobile. Le résultat est plutôt convaincant. Mais le modèle original étant particulièrement réussie, la tâche n'a pas été trop ardue. Cette R17 restomod sera présentée au prochain Mondial de l'auto.

Jaguar F-Type : la der des ders ?

Onze ans en arrière : une éternité dans le monde de l'automobile et une faille spatiotemporelle que Cédric Pinatel a franchie cette semaine pour se souvenir de son essai de la Jaguar F-Type réalisé en 20013. C'est surtout un hommage à une époque, ou tout allait mieux pour le constructeur. Ou Jaguar n'était pas englué dans les soucis financiers et stratégiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Une époque ou le félin était capable de lancer sur les routes cette très belle auto. En espérant que d'autres lui succéderont.

