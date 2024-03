Les grosses remises du mois : la Fiat 500 à -26% !

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

La Fiat 500 thermique va-t-elle disparaître cette année après 17 ans d’une carrière hors normes ? Pas sûr, car il est possible que le constructeur italien prépare pour elle les mêmes améliorations que celles de la nouvelle Pandina afin qu’elle puisse passer les normes européennes GSR2 obligatoires sur tous les modèles neufs en Europe à partir du mois de juillet prochain.

En attendant, il y a une très belle affaire possible pour ceux qui trouvent toujours du charme à cette microcitadine perfectible mais très séduisante avec son allure typiquement italienne. Dans sa finition Web Collezione achetable en ligne, sa version 500 Cabriolet s’affiche 16 990€ avec un avantage client de 6 000€. Correctement équipée, elle possède une climatisation manuelle, un écran tactile central de 7 pouces compatible Android Auto et Apple Carplay ainsi que les radars de recul. Et elle a fière allure avec sa peinture noire, sa capote rouge et ses jantes en alliage de 15 pouces.

A peine moins chère que les autres microcitadines

La voilà ainsi légèrement moins chère que ses principales concurrentes sur le segment des micro-citadines : une Toyota Aygo démarre à 18 900€ (avant remise), une Renault Twingo se négocie à partir de 17 000€ et une Hyundai i10 débute à 17 100€. La Fiat 500 n’a jamais été la reine du rapport prix-prestations mais en matière de rapport prix-style, elle semble intouchable à ces niveaux de gamme.