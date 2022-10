Les interviews du Mondial 2022 - Ivan Segal (Renault) : "on a immatriculé 10 000 Megane électriques depuis juin"

C'est un homme heureux qui s'est assis sur le fauteuil rouge du stand Caradisiac durant ce Mondial. Car Ivan Segal, le directeur commerce France de Renault. "Pour le premier jour d'ouverture au pic, on a accueilli beaucoup de monde sur le stand et on ne regrette absolument pas d'être venu". Et à la fin du salon, Renault a livré son bilan et aurait vendu 500 voitures pour sa seule marque, et 500 autres réparties entre Alpine et Dacia.

Ivan Segal est donc particulièrement satisfait de la formule qu'il a mise en place pour la vente de Megane e-tech, nouvelle auto électrique du losange. "On a une formule ou l'on invite le client à visiter l'usine de Douai ou elle est fabriquée, et à procéder à la livraison et à la prise en main sur place". Une Megane qui connaît un joli succès, sur le salon et en dehors. "On avait un peu peur, ne sachant pas si sur ce segment des compactes, la clientèle allait nous suivre. Car c'est généralement la première voiture du foyer. Mais on est rassuré : depuis juin, on a enregistré 10 000 immatriculations ".

Des loyers pour contourner les prix d'achat trop élevés

Des clients de la nouvelle Megane qui pour 30 % d'entre eux ont également acheté une borne de recharge à domicile, "ce que nous proposons dès la prise de commande"; Mais le stand Renault présentait également les concept cars de la R5 Turbo 3E et celui de la future 4L. Des autos qui, lors de leur lancement, seront soumises au même problème que les autres autos électriques : leur tarif élevé.

"On communique beaucoup sur les loyers, plutôt que sur les prix d'achat. Mais nous sommes conscients que si l'inflation et les prix continuent d'augmenter, nous toucherons moins la catégorie de clients qui n'a pas suffisamment de pouvoir d'achat pour accéder à l'automobile". Un problème que tous les constructeurs généralistes risquent de connaître.