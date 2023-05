Lexus LBX (2023) : le petit SUV électrique se précise

Dans moins d’un mois, la marque japonaise va étoffer sa gamme électrique avec le LBX. Il s’agit d’un modèle qui se placera sous l’UX en termes de gabarit et deviendra l’entrée de gamme du constructeur. Ce LBX fera le grand écart avec le LM, un grand van concurrent des Mercedes Classe V et Hyundai Staria. La partie avant s’inspire du RX tout en évoluant puisque la signature lumineuse n’est plus en pointe et un bandeau gris, situé entre la calandre et le capot, vient mordre généreusement dans les optiques. Avec ce LBX, la marque continue ainsi son évolution esthétique.

Quant à l’arrière, la signature court sur toute la largeur et adopte une forme plus complexe. Le léger décroché au niveau du montant C peut laisser croire à un pavillon « flottant » ou du moins différenciant du reste de la carrosserie.

La Smart #1 en ligne de mire

Il est encore trop tôt pour évoquer la partie technique de ce SUV électrique. Néanmoins, il pourrait reposer sur la plateforme e-TNGA et disposer d’une batterie de 60 kWh environ. Le but serait de proposer une autonomie de 450 km. Au niveau gabarit, il devrait mesurer à peu près 4,30 m de long afin de concurrencer frontalement les Smart #1, DS 3 E-Tense ou encore Peugeot e-2008.

Pour la première fois, Lexus s’attaquera au segment des SUV urbain. Son LBX sera-t-il à la hauteur ? Réponse le 5 juin à 8h00.